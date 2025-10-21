56 perce
Ilyen gólt ritkán látni, mint amivel egyenlített a Szeged-Csanád GA
Bombagól az első félidő ráadásában. Értékes három pontot szerzett a Szeged-Csanád GA a BVSC ellen az NB II. legutóbbi fordulójában, a szegediek egyenlítő találata kimondottan emlékezetesre sikeredett.
Nehezen indult a Szeged-Csanád GA számára a BVSC elleni hazai bajnoki: a szegediek egy kontrát követően váratlanul hátrányba is kerültek, ám még a szünet előtt sikerült egyenlíteniük. Az első félidő ráadásában a fiatal Miskolczi Domonkos parádés lövésével már egállal vonulhatott be az öltözőbe a Tisza-parti csapat, majd a térfélcsere után a 18 éves játékos beadását Novák Csanád egy csukafejessel váltotta gólra.
A Szeged-Csanád GA ezzel ötödik sikerét aratta az NB II.-ben, amelyet kivételesen szombaton folytat majd, hiszen október 28-án, kedden az NB I.-es Diósgyőr otthonában lép pályára a magyar kupa következő fordulójában.
Fordított a BVSC ellen a Szeged-Csanád GA
Ezekkel a gólokkal fordított a Szeged-Csanád GA
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!