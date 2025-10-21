Ilyen gólt ritkán látni, mint amivel egyenlített a Szeged-Csanád GA

Nehezen indult a Szeged-Csanád GA számára a BVSC elleni hazai bajnoki: a szegediek egy kontrát követően váratlanul hátrányba is kerültek, ám még a szünet előtt sikerült egyenlíteniük. Az első félidő ráadásában a fiatal Miskolczi Domonkos parádés lövésével már egállal vonulhatott be az öltözőbe a Tisza-parti csapat, majd a térfélcsere után a 18 éves játékos beadását Novák Csanád egy csukafejessel váltotta gólra.

A Szeged-Csanád GA megfordította a meccset a BVSC ellen. Fotó: Gémes Sándor

A Szeged-Csanád GA ezzel ötödik sikerét aratta az NB II.-ben, amelyet kivételesen szombaton folytat majd, hiszen október 28-án, kedden az NB I.-es Diósgyőr otthonában lép pályára a magyar kupa következő fordulójában.