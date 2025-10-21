október 21., kedd

Orsolya névnap

17°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

6 órája

Ilyen gólt ritkán látni, mint amivel egyenlített a Szeged-Csanád GA

Címkék#BVSC#Szeged-Csanád Grosics-Akadémia#NB II

Bombagól az első félidő ráadásában. Értékes három pontot szerzett a Szeged-Csanád GA a BVSC ellen az NB II. legutóbbi fordulójában, a szegediek egyenlítő találata kimondottan emlékezetesre sikeredett.

Munkatársunktól

Nehezen indult a Szeged-Csanád GA számára a BVSC elleni hazai bajnoki: a szegediek egy kontrát követően váratlanul hátrányba is kerültek, ám még a szünet előtt sikerült egyenlíteniük. Az első félidő ráadásában a fiatal Miskolczi Domonkos parádés lövésével már egállal vonulhatott be az öltözőbe a Tisza-parti csapat, majd a térfélcsere után a 18 éves játékos beadását Novák Csanád egy csukafejessel váltotta gólra.

A Szeged-Csanád GA megfordította a meccset a BVSC ellen.
A Szeged-Csanád GA megfordította a meccset a BVSC ellen. Fotó: Gémes Sándor

A Szeged-Csanád GA ezzel ötödik sikerét aratta az NB II.-ben, amelyet kivételesen szombaton folytat majd, hiszen október 28-án, kedden az NB I.-es Diósgyőr otthonában lép pályára a magyar kupa következő fordulójában.

Fordított a BVSC ellen a Szeged-Csanád GA

 

Ezekkel a gólokkal fordított a Szeged-Csanád GA

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu