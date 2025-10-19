2 órája
Bombagól is hozta a három pontot a Szeged-Csanád GA számára
A lehető legjobb pillanatban egyenlített, majd a szünet után egyből a második góljukat is megszerezték. Itthon tartotta a három pontot a Szeged-Csanád GA a BVSC ellen.
Nehezen találta az rést a BVSC védelmén a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a válogatott szünet utáni első bajnokin. A zuglóiak zárt védekezésével szemben pontatlanul futballozott a szegedi csapat, az első fél óra pedig eseménytelenül telt el. Nem sokkal később egy szegedi támadás után vezethetett kontrát a BVSC, egy kényszerítő után Horváth Szabolcs vezethette Tóth Bencére a labdát, majd az ötös bal sarkáról a rövidbe lőtt. A sokkból felállt a Szeged-Csanád GA, és még a szünet előtt Miskolczi bombagóljával egalizált, a találat után a középkezdésre sem volt már idő.
Dominált a Szeged-Csanád GA
A térfélcserét követően Miskolczi gólpasszal is jelentkezett: a fiatal játékos Novákkal való összjátékát követően remekül tekert középre, ahol a csatár csukafejesével már a Szeged vezetett, 2–1. A folytatásban ezáltal már nyíltabb játék zajlott a pályán, ugyanakkor hiába léphetett ki többször is ígéretes helyzetben hol Novák, hol a félidőben csereként beszállt Borvető, a partjelző zászlaja rendre megállította őket, a ziccerekben pedig rossz megoldást választottak a szegediek. Novák szolgálta volna ki önzetlenül csatártársát, ám Borvető a bevetődő védőbe lőtte a labdát az ötösről.
Lezárnia ezáltal nem sikerült a meccset a Szegednek, majd a túloldalon egy fejjel lekészített labdát követően Kelemen megpattanó lövése nem sokkal ment mellé a meccs végéhez közeledve. Az egyenlítés nem igazán volt benne a levegőben, végül maradt is a 2–1, a Szeged-Csanád GA ezzel megfordította a meccset, a BVSC pedig szezonbeli ötödik idegenbeli meccsét is elveszítette.
Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője: – Ez a szép a labdarúgásban, amikor két ember nem ugyanúgy látja a meccset. Az első félidőben hetven százalékos labdabirtoklásunk volt, de nagyon gyengén játszottunk. Szerencsénk volt, hogy egyenlítettünk, a szünet után viszont kivégezhettük volna az ellenfelünket. Teljesen megérdemelten nyertünk, ettől egy olyan első félidőt játszottunk, ami nagyon nem tetszett, kicsit felforgatott csapattal játszottunk a betegségek miatt. A második félidő első negyed órájában kivégezhettük volna az ellenfelünket, sok sikert kívánok a BVSC-nek, gratulálok a csapatomnak!
Dragan Vukmir, a BVSC vezetőedzője: – Nehéz mit mondani egy ilyen meccs után, gratulálok a Szegednek a győzelemhez! Kapuralövés nélkül kaptunk gólt az első félidőben, minden működött, amit elterveztünk. Azt gondolom, minimum egy döntetlenre rászolgáltunk volna.
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC 2–1 (1–1)
Labdarúgó Merkantil Bank liga NB II., 10. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 773 néző. Vezette: Jakab Árpád (Vad, Dobos).
Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor (Sztankó, 91.), Szilágyi, Tóth B., Kalmár (Pejovics, 74.) – Vágó (Borvető, a szünetben), Rabatin – Miskolczi, Márkvárt, Holman (Kurdics, 74.) – Novák. Vezetőedző: Aczél Zoltán
BVSC: Megyeri G. – Bliznyuk, Hesz, Vinicius, Király, Dénes (Farkas B., 86.) – Bacsa (Tóth K., 61.), Palincsár, Csernik, Pekár (Kelemen, 75.) – Horváth Sz. (Sarkadi, 61.) Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerzők: Miskolczi (45+2.), Novák (48.), ill. Horváth Sz. (37.).
