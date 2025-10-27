október 27., hétfő

2 órája

Biztosan változik a Szeged-Csanád GA összeállítása a DVTK elleni kupameccsen

Címkék#Diósgyőr#Aczél Zoltán#Szeged-Csanád Grosics Akadémia

A Videoton elleni vereséget követően kedden ismét egy patinás ellenfél vár rájuk. A Szeged-Csanád GA a Mol magyar kupában a Diósgyőr vendégeként játszik, a tét a legjobb tizenhat közé jutás.

Vajgely Pál

Újabb neves ellenfél vár a Szeged-Csanád Grosics Akadémiára, amely ha be szeretne jutni a Mol magyar kupa nyolcaddöntőjébe, akkor egy NB I.-es csapat testén át vezet az útja. A legjobb 32 között ugyanis a Diósgyőr lesz a szegediek ellenfele, és mivel ettől a fordulótól kezdve már nem él az a szabály, hogy minden párosításban az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó, így a meccset Miskolcon rendezik. A DVTK ebben a szezonban még nem kapott ki hazai pályán, legutóbb megtörte nyeretlen szériáját, és elvette a listavezető Paks veretlenségét. A miskolciak a Hódmezővásárhelyi FC-t búcsúztatták a sorozat előző körében, míg a Szeged-Csanád GA a Dorogot győzte le a kupában, legutóbb a bajnokságban viszont alulmaradt a Videoton otthonában.

A Szeged-Csanád GA-ra élvonalbeli ellenfél vár a kupában.
A Szeged-Csanád GA-ra élvonalbeli ellenfél vár a kupában. Fotó: Gémes Sándor

– Nagyon nehezen emésztem meg a Videoton elleni vereséget. Nemcsak szomorúság, hanem düh is munkálkodik bennem. Különböző okok miatt nem tesszük meg azokat a lépéseket, amelyeket meg kellene. Ez nagyon frusztráló, de az a szép a futballban, hogy máris lehet javítani, a héten ráadásul két mérkőzésünk is lesz erre. A DVTK egy nagyszerű klub, tele kiváló labdarúgókkal – ezt bizonyítja az is, hogy legyőzték az éllovas Paksot a hétvégén. Biztos, hogy lesz egyfajta sebességbeli és fizikális különbség a hazaiak javára, de nem feltartott kézzel megyünk Miskolcra. Annyit talán elárulhatok, hogy belenyúlok a csapatba: a fiatalokat nem játszatom majd. Úgy óvom őket, mint a húsvéti hímestojásokat, hiszen nincsenek elegen és ha valamelyikük megsérül, az felér egy katasztrófával. Így megkapják a lehetőséget azok, akik eddig kevesebbet szerepeltek – nem véletlenül. Most meg lehet mutatni, hogy ki milyen karakterű játékos. Bátor futballt várok a csapattól, csak védekezéssel nem lehet túlélni egy ilyen találkozót. Bízom a srácokban, többször is bizonyították már, hogy képesek jó eredményeket elérni. Az állandóságot viszont hiányolom és ezért nyugtalanítanak az olyan mérkőzések, mint a szombati – mondta a klub honlapján a találkozót megelőzően Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője. 

A kedden 20 órakor kezdődő mérkőzésen, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, a továbbjutás egy meccsen dől majd el, így amennyiben döntetlent hozna a 90 perc, úgy kétszer 15 perc hosszabbítás, majd büntetők következnek.

Összefoglaló a Szeged-Csanád GA székesfehérvári bajnokijáról

 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

