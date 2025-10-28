Helyt állt élvonalbeli ellenfele otthonában a Szeged-Csanád GA

Novák Csanád nélkül futott neki a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Diósgyőr elleni kupameccsnek, a házi gólkirály sérülése miatt a keretben sem volt a miskolci fellépésen, ahol először volt a kezdőcsapat tagja ebben a szezonban a nyáron érkezett Asmir Suljic. A DVTK-nál is akadt jónéhány változás a Paksot legyőző csapathoz képest, nem volt ott többek között az az Ivan Saponjics sem, aki a kupa előző fordulójában a Hódmezővásárhelyi FC-nek kétszer is beköszönt. A Szeged-Csanád GA előtt adódott a meccs első lehetősége, Suljic lekészített labdáját azonban Holman futtából laposan mellé lőtte. A túloldalon Acolatse beadását Jurek fejelte mellé húsz perc játék után. Márkvárt jó huszonöt méterről is megkínálta Megyerit, de a hazaiak kapusa oldalra ütötte a labdát.

A Szeged-Csanád GA becsülettel helytállt Miskolcon. Fotó: Czinege Melinda

Márkvárt újabb lövését követően azonban mezőnyfölénybe került a DVTK, majd be is találtak a hazaiak: Croizet jobb oldali beadását a középen érkező Sajbán passzolta a szegedi kapuba. Nem sokkal később nem tudta kihasználni a hazai védelem határozatlanságát a Szeged, Szakos eladott labdáját Suljic ugyanakkor tíz méterről a kapu fölé lőtte.

A második félidő elejét is megnyomta a DVTK, amely egy szöglet után a kapufát találta a Lundról megpattanó labda után, majd a Szeged pillanatai következtek, de nem sikerült az egyenlítés. A túloldalon viszont Molnár-Farkas ugyan bravúrosan védte Acolatse fejesét, de a lecsorgót Sajbán közelről az üresen maradt kapuba fejelte, 2–0.

Ugyan volt lehetőség mindkét oldalon a hátralévő időben, de az eredmény már nem változott: mezőnyben a meccs nagy részében abszolút egyenrangú partnere volt élvonalbeli ellenfelének a Szeged-Csanád GA, de a hazaiak két remek akcióval eldöntötték a továbbjutás kérdését. A kupameccsel kapcsolatban mindenképp pozitívum, hogy közel fél év után újra játszhatott a szegedieknél Horváth Milán, aki csereként szállt be a meccs során.

Aczél Zoltán: – Büszke vagyok a csapatomra! A csapat maximálisan odatette magát, helyenként jól futballozott, gratulálok a Diósgyőrnek a továbbjutáshoz! Meg kell nézni a két kispadot, nem ugyanazok a feltételek, de nagyon büszke vagyok a srácokra. Novák Csanád és Tóth Bence sérülése sokat jelentett nekünk, sajnálom, hogy kiestünk. Ha ezt a produkciót nyújtjuk az NB II.-ben, akkor lehet, más az eredmény egy Videoton ellen is. Remélhetőleg pozitív löketet ad a mai teljesítmény, egy jó Diósgyőr győzött le bennünket, reális eredmény született.