Labdarúgás

1 órája

Helyt állt élvonalbeli ellenfele otthonában a Szeged-Csanád GA

Felvállalták a bátor játékot, és meg is voltak a lehetőségeik. Korrekt meccset játszott a Szeged-Csanád GA a DVTK otthonában, azonban a papírforma nem borult, a miskolciak jutottak tovább a Mol magyar kupában.

Vajgely Pál

Novák Csanád nélkül futott neki a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Diósgyőr elleni kupameccsnek, a házi gólkirály sérülése miatt a keretben sem volt a miskolci fellépésen, ahol először volt a kezdőcsapat tagja ebben a szezonban a nyáron érkezett Asmir Suljic. A DVTK-nál is akadt jónéhány változás a Paksot legyőző csapathoz képest, nem volt ott többek között az az Ivan Saponjics sem, aki a kupa előző fordulójában a Hódmezővásárhelyi FC-nek kétszer is beköszönt. A Szeged-Csanád GA előtt adódott a meccs első lehetősége, Suljic lekészített labdáját azonban Holman futtából laposan mellé lőtte. A túloldalon Acolatse beadását Jurek fejelte mellé húsz perc játék után. Márkvárt jó huszonöt méterről is megkínálta Megyerit, de a hazaiak kapusa oldalra ütötte a labdát. 

A Szeged-Csanád GA becsülettel helytállt Miskolcon.
A Szeged-Csanád GA becsülettel helytállt Miskolcon. Fotó: Czinege Melinda

Márkvárt újabb lövését követően azonban mezőnyfölénybe került a DVTK, majd be is találtak a hazaiak: Croizet jobb oldali beadását a középen érkező Sajbán passzolta a szegedi kapuba. Nem sokkal később nem tudta kihasználni a hazai védelem határozatlanságát a Szeged, Szakos eladott labdáját Suljic ugyanakkor tíz méterről a kapu fölé lőtte.

 A második félidő elejét is megnyomta a DVTK, amely egy szöglet után a kapufát találta a Lundról megpattanó labda után, majd a Szeged pillanatai következtek, de nem sikerült az egyenlítés. A túloldalon viszont Molnár-Farkas ugyan bravúrosan védte Acolatse fejesét, de a lecsorgót Sajbán közelről az üresen maradt kapuba fejelte, 2–0.

Ugyan volt lehetőség mindkét oldalon a hátralévő időben, de az eredmény már nem változott: mezőnyben a meccs nagy részében abszolút egyenrangú partnere volt élvonalbeli ellenfelének a Szeged-Csanád GA, de a hazaiak két remek akcióval eldöntötték a továbbjutás kérdését. A kupameccsel kapcsolatban mindenképp pozitívum, hogy közel fél év után újra játszhatott a szegedieknél Horváth Milán, aki csereként szállt be a meccs során.

Aczél Zoltán: – Büszke vagyok a csapatomra! A csapat maximálisan odatette magát, helyenként jól futballozott, gratulálok a Diósgyőrnek a továbbjutáshoz! Meg kell nézni a két kispadot, nem ugyanazok a feltételek, de nagyon büszke vagyok a srácokra. Novák Csanád és Tóth Bence sérülése sokat jelentett nekünk, sajnálom, hogy kiestünk. Ha ezt a produkciót nyújtjuk az NB II.-ben, akkor lehet, más az eredmény egy Videoton ellen is. Remélhetőleg pozitív löketet ad a mai teljesítmény, egy jó Diósgyőr győzött le bennünket, reális eredmény született.

DVTK–Szeged-Csanád GA 2–0 (1–0)

Labdarúgó Mol magyar kupa, 4. forduló, a legjobb 16 közé jutásért. Miskolc, DVTK Stadion. Vezette: Zierkelbach Péter 
DVTK: Megyeri G. – Szakos, Szatmári, Lund, Bokros – Jurek (Mucsányi Márk, 60.), Esiti (Holdampf, a szünetben), A. Keita (Vallejo, 80.), Croizet (Bényei, 80.) – Acolatse (Mucsányi Miron, 90.), Sajbán. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics 
Szeged-Csanád GA: Molnár-Farkas – Szilágyi Z., Vágó (Sándor M., 80.), Pejovics – Kurdics (Miskolczi, 62.), Márkvárt, Holman (Horváth M., 80.), Kalmár – Rabatin (Tóth N., 90.) – Borvető, Suljic (Vogyicska, 90.). Vezetőedző: Aczél Zoltán.
Gólszerző: Sajbán (36., 69.)

