Labdarúgás

2 órája

Sokba került a kihagyott büntető a Szeged-Csanád GA II.-nek

Címkék#Szeged-Csanád Grosics Akadémia II#Békéscsaba II#labdarúgás

Lezárhatták volna a meccset. Egygólos vezetésnél hiába jutott büntetőhöz, nem tudta azt értékesíteni a Szeged-Csanád GA II., amelynek végül ez fájó pontokba került a békéscsabai meccsen.

Vajgely Pál

Fontos rangadóra utazott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., amely a forduló előtt a tőle csupán egy ponttal elmaradó Békéscsaba II. vendége volt. Az első félidő kevés lehetőséget hozott, és inkább a hazaiak voltak aktívabbak, de kimaradtak a helyzetek, így gól nélkül vonulhattak pihenőre a felek. A szünet után aztán gyorsan megérkezett az első gól, a ritmust váltó Szeged-Csanád GA II. egy bal oldali beadást követően került előnybe, a remekül középre lőtt labdát Harmati próbálta kivágni, ám tisztázása a saját kapujában kötött ki. Egygólos vezetésnél megvolt a lehetősége Bilics Igor csapatának, hogy lezárja a meccset, ám még büntetőből sem sikerült betalálni. Ez a meccs hajrájában vált igazán fájdalmassá, mert az egyre többek kockáztató hazaiak végül egy gólt be tudtak préselni, Oláh egalizált a 89. percben. 

A Szeged-Csanád GA II.-nek megvolt a lehetősége, hogy megnyerje az NB III.-as dél-alföldi derbit.
A Szeged-Csanád GA II.-nek megvolt a lehetősége, hogy megnyerje az NB III.-as dél-alföldi derbit. Fotó: Dinya Magdolna

Sőt, a legvégén még az akkor már emberhátrányban játszó csabaiak előtt adódott meccslabda, ám kimaradt a lehetőség. Az összkép alapján a jó iramú meccsen igazságos lehet a döntetlen, ám a második félidőben a Tisza-partiaknak voltak nagyobb lehetőségeik ahhoz, hogy megnyerjék a meccset. 

Békéscsaba 1912 Előre II.–Szeged-Csanád GA II. 1–1 (0–0)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 11. forduló. Békéscsaba, 200 néző. Vezette: Kása Tibor (Dudás, Pálinkás).
Békéscsaba II.: Schrenck – Komáromi (Ilyés, 71.), Bacsa, Avramucz, Oláh, Igricz (Kurai, 57.), Maronyay (Német, 71.), Balla, Pelles, Pusztai, Harmati. Edző: Balog Zsolt.
Szeged-Csanád GA II.: Illés – Sztankó, Gera B. (Holló Nagy, 75.), Nagy Dávid, Budai (Borbás, 67.), Deák, Árva, Papp Á. (Ördög, 80.), Tóth N. (Ilyés, 80.), Dudás, Nagy Dániel. Edző: Bilics Igor.
Gólszerzők: Oláh (89.), ill. Harmati (55., öngól).
Kiállítva: Pusztai (93.).

