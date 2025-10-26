Őrült rohanás végén dőlt el a Szeged-Csanád GA II. bajnokija

Jól kezdett az öt meccse nyeretlen Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. a Dunaharaszti elleni bajnokin, a kezdeményezőbben fellépő szegediek azonban nem tudták megszerezni a vezetést. Egy átlövésen kívül sok mindent nem mutattak a vendégek, mégis előnybe kerültek, egy indítást követően Mucsi a tizenhatos bal sarkáról igazított egyet, majd befele tört, és a hosszú alsóba lőtt, 0–1. A kapott gól után a félidő utolsó perceit megnyomta a Szeged-Csanád GA II., de nem sikerült az egyenlítés.

Hiába a több helyzet, nem tudott pontot szerezni a Szeged-Csanád GA II. Fotó: Gémes Sándor

Drámai végjátékban dőlt el a Szeged-Csanád GA II. sorsa

Hasonló mederben zajlott a második félidő is, inkább a hazaiak veszélyeztettek, de az utolsó megoldásokba rendre hiba csúszott. Egy beadást követően a tiszta fejes nem talált kaput, majd Tóth Norman átlövését védte bravúrral a vendégek kapusa, a csereként beszállt fiatal fejesénél is védeni tudott Sinkó. Néhány perccel a vége előtt aztán megjött a várt egyenlítés, gy szép akciót követően a lapos beadást Borbás passzolta a kapuba. Az utolsó percekben gyakorlatilag szétszakadt a pálya, mindkét fél ment előre a győzelemért, ebből a rohanásból pedig a vendégek jöttek ki jobban. Mucsi tört befele jobbról, majd Ördög tévesztett ütemet, a buktatásért büntetőt kapott a Dunaharaszti. A tizenegyest Bata magabiztosan értékesítette, így hiába tett rengeteget a győzelemért, vereséget szenvedett a Szeged-Csanád GA II.

Bilics Igor: – Elég nehéz bármit is mondani egy ilyen vereség után, amikor az utolsó másodpercben egy könnyedén befújt tizenegyessel maradtunk alul. A sok helyzet kialakítása és főleg a második félidőben mutatott hozzáállás miatt legalább egy pontot megérdemeltünk volna.