Őrült rohanás végén dőlt el a Szeged-Csanád GA II. bajnokija
Bár lényegesen többször jutott el a kapuig, mint ellenfele, a kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat. A hosszabbításban kapott góllal pont nélkül maradt a Szeged-Csanád GA II. az NB III.-ban.
Jól kezdett az öt meccse nyeretlen Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. a Dunaharaszti elleni bajnokin, a kezdeményezőbben fellépő szegediek azonban nem tudták megszerezni a vezetést. Egy átlövésen kívül sok mindent nem mutattak a vendégek, mégis előnybe kerültek, egy indítást követően Mucsi a tizenhatos bal sarkáról igazított egyet, majd befele tört, és a hosszú alsóba lőtt, 0–1. A kapott gól után a félidő utolsó perceit megnyomta a Szeged-Csanád GA II., de nem sikerült az egyenlítés.
Drámai végjátékban dőlt el a Szeged-Csanád GA II. sorsa
Hasonló mederben zajlott a második félidő is, inkább a hazaiak veszélyeztettek, de az utolsó megoldásokba rendre hiba csúszott. Egy beadást követően a tiszta fejes nem talált kaput, majd Tóth Norman átlövését védte bravúrral a vendégek kapusa, a csereként beszállt fiatal fejesénél is védeni tudott Sinkó. Néhány perccel a vége előtt aztán megjött a várt egyenlítés, gy szép akciót követően a lapos beadást Borbás passzolta a kapuba. Az utolsó percekben gyakorlatilag szétszakadt a pálya, mindkét fél ment előre a győzelemért, ebből a rohanásból pedig a vendégek jöttek ki jobban. Mucsi tört befele jobbról, majd Ördög tévesztett ütemet, a buktatásért büntetőt kapott a Dunaharaszti. A tizenegyest Bata magabiztosan értékesítette, így hiába tett rengeteget a győzelemért, vereséget szenvedett a Szeged-Csanád GA II.
Fotók: Gémes Sándor
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Dunaharaszti 1–2 (0–1)
Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 13. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Sveda Marcell (Balogh B., dr. Juhász).
Szeged-Csanád GA II.:Molnár-Farkas – Pleskó, Lukácsi, Gera B., Nagy Dávid, Budai (Borbás, 73.), Deák, Holló Nagy (Tóth N., 62.), Papp Á. (Ördög, 73.), Bakó (Árva, a szünetben), Dudás (Ilyés, 78.). Edző: Bilics Igor.
Dunaharaszti: Sinkó – Pesti, Vitányi, Bata, Szabó D., Mucsi, Kócsa (Szmola, 83.), Palócz (Kincses, 65.), Ferkel, Földi (Ispán, a szünetben), Szalai. Edző: Ughy Márk.
Gólszerzők: Borbás (83.), ill. Mucsi (27.), Bata (93., tizenegyesből)
