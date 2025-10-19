október 19., vasárnap

Labdarúgás

26 perce

Korosztályos válogatott támadó döntötte el a szegediek fővárosi bajnokiját

Nem tudták megszakítani ellenfelük szériáját. A Szeged-Csanád GA II. Angyalföldre utazott, ahol a hazaiak még nem szenvedtek vereséget ebben a szezonban.

Munkatársunktól

Bár legutóbb közel állt a győzelemhez a Szeged-Csanád GA II. az NB III. Dél-keleti csoportjában, végül meg kellett elégednie az egy ponttal Békéscsabán. A harmadosztály 12. fordulójában szintén egy fiókcsapat várt a Tisza-partiakra, akik ahhoz a Vasas II.-höz utaztak, amely ebben az idényben még veretlen volt hazai pályán.

A Szeged-Csanád GA II.-nek nem sikerült a pontszerzés Angyalföldön.
A Szeged-Csanád GA II.-nek nem sikerült a pontszerzés Angyalföldön. Fotó: Gémes Sándor

Korán, szűk negyed órányi játékot követően hátrányba kerültek Bilics Igor tanítványai, és hiába hozott a folytatás kiegyensúlyozott játékot, a Vasas II. U19-es válogatott támadója, Jován Vilmos bő tíz perc alatt kétszer is betalált, ezzel lezárta a meccset. A Szeged-Csanád GA II. ezzel öt mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban, jövő vasárnap a Dunaharaszti ellen, hazai pályán javíthatnak.

Vasas FC II.–Szeged-Csanád GA II. 3–0 (1–0)

Budapest, Ilovszky Rudolf stadion, vezette: Büki Gábor (Molnár I., dr. Juhász).
Vasas II.: Sági – Puskás, Forgó (Balogh Á., 80.), Jován (Csánk-Takács, 72.), Rab, Szabó B., Magyar, Feledy, Sus (Boza, 72.), Ottucsák (Kátai, 85.), Vincze (Heipl, 80.). Edző: László András.
Szeged-Csanád GA II.: Illés – Pleskó, Gera B. (Ördög, 77.), Denucz (Mádi, 67.), Nagy Dávid, Budai (Borbás, 67.), Deák, Holló Nagy, Papp Á., Bakó, Dudás (Lukácsi, 77.). Edző: Bilics Igor.
Gólszerzők: Feledy (12.), Jován (60, 71.).

