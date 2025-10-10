Hatgólos meccsel törte meg a szünetet a Szeged-Csanád GA

A magyar válogatott világbajnoki selejtezői miatt ezen a hétvégén nem rendeznek bajnoki fordulót a labdarúgó NB II.-ben, a Szeged-Csanád GA viszont így sem maradt meccs nélkül, miután pénteken felkészülési találkozóra utaztak a Kecskeméthez. Már a második percben hátrányba kerültek a szegediek Bocskay szabadrúgását követően, majd ugyan megvoltak a helyzetek az egyenlítéshez, mégis kétgólos hátrányba kerültek a Tisza-partiak. Egy kontra után Merényi fejezte be a támadást, igaz, még a szünet előtt szépített a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, miután Sztankó beadását Novák előbb a kapufára fejelte, majd a kipattanót már belőtte.

Novák Csanád szerezte a Szeged-Csanád GA első gólját Kecskeméten. Fotó: Kecskeméti TE

A térfélcsere után sokáig nem történt változás az eredményben, az utolsó húsz perc azonban újabb három gólt hozott. Előbb Kovács Barnabás emelte át Veszelinovot, majd egy perccel később Kurdics centerezését az üresen érkező, a kettes csapattól felkerült Nagy Dániel lőtte a kapuba. Három-kettő után azonban ezúttal sem sikerült az egalizálás, majd a meccs utolsó percében egy szöglet után Debreceni fejesével ismét kétgólosra alakította a különbséget. A Szeged-Csanád GA jövő vasárnap a BVSC ellen folytatja a másodosztályú bajnokságot a Szent Gellért Fórumban.

– Ezen a mérkőzésen azt gyakoroltuk, amit a bajnokikon nem fogunk játszani. Szerettem volna megnézni, hogy egy más játékstílusban és formációban használhatom-e a csapatot. Ebbe kicsit belezuhantunk. Úgy szerzett négy gólt az ellenfél, hogy négyszer rúgott kapura – mindet mi készítettük elő nekik. Ezzel szemben úgy rúgtunk két gólt, hogy kimaradt négy-öt nagyon komoly lehetőségünk. Abból a szempontból elégedett lehetek, hogy egy nagyon jó csapat ellen megfelelő fizikális terhelést kaptunk. A játékosok most kapnak egy kis pihenőt és jövő héttől már a BVSC elleni összecsapásra készülünk, ami teljesen más lesz – értékelte a találkozót a klub honlapján Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

Kecskeméti TE–Szeged-Csanád GA 4–2 (2–1)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés, Kecskemét, Széktói Stadion. Vezette: Antal Péter.

Kecskeméti TE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Debreceni, Czékus, Bolgár, Kovács B., Bocskay, Merényi, Beke, Bolyki. Csere: Pálfi – Szojma, Berki, Eördögh, Haris, Vattay, Farkas B. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Szeged-Csanád GA: Molnár-Farkas – Szilágyi, Pejovics, Suljic, Holman, Rabatin, Novák, Kalmár, Sztankó, Márkvárt, Vogyicska. Csere: Veszelinov – Sándor, Vágó, Borvető, Tóth N., Pleskó, Nagy D., Tóth B., Kurdics, Takács-Földes. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Gólszerző: Bocskay (2.), Merényi (35.), Kovács B. (69.), Debreceni (90.) ill. Novák (45.), Nagy D. (70.)