Élvezetes meccsen szerzett pontot Angyalföldön a Szeged-Csanád GA

Ugyanazzal a kezdőcsapattal futott ki a Vasas elleni idegenbeli rangadóra a Szeged-Csanád GA, amellyel legutóbb legyőzte a Szentlőrincet, a sze­­gediek vezetőedzője, Aczél Zoltán tehát ezúttal is a kétcsatáros játékra szavazott.Nem hozott helyzetet az első tíz perc, ezt követően azonban Tóth Milán zörgette meg a ka­pufát egy tizenhatoson belüli lövés után. Válaszképp Novák kapáslövése érkezett Kurdics remek beadását követően, ám a kapu fölött ment el a labda. Veszélyesebbé vált a szegedi csapat, egy szép akciót követően Borvető közeli lövésénél Uram bravúrjára is szükség volt. A Szeged védekezése remekül működött, nem engedte helyzetig ellenfelét az első félidőben, miközben kisebb lehetőségekig eljutott, ám nulla–nulláról folytathatták a csapatok.

A Szeged-Csanád GA-nak megvoltak a lehetőségei a gólhoz a Vasas otthonában. Fotó: Gémes Sándor

A szünet után az első na­gyobb helyzet is a Tisza-partiak előtt adódott, ekkor a két gólerős támadó, Borvető és Novák játszott össze, ezúttal előbbi ugratta ki társát, aki viszont túl hosszan várt a lövésre ígéretes helyzetben. Urblík ugyan betalált a hazaiaktól, de mindezt lesről tette, majd Miskolczi kapott egy remek labdát a csereként beszállt Holmantól, és hiába állt Urammal szemben, nem tudta jól átvenni a labdát, így ez a helyzet sem hozott gólt.

Élénk meccs zajlott a pályán a végjátékhoz közeledve, egyik fél sem elégedett meg az egy ponttal. A meccs utolsó helyzetei a Vasasé voltak, Barkóczi átlövése mellé szállt, majd Urblík passzát Németh Rajmund mintegy tíz méterről a rövid kapufára lőtte. Maradt végül a 0–0, a Szeged-Csanád GA bátor játékkal egy pontot elhozott Angyalföldről. Az NB II. a válogatott világbajnoki selejtezőit követően, október 19-én folytatódik, amikor a BVSC érkezik Szegedre.

Vasas–Szeged-Csanád GA 0–0

Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II., 9. forduló. Budapest, Ilovszky Rudolf stadion, 1615 néző. Vezette: Rúsz Márton (Szabó D., Balla).

Vasas: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Cseke B. (Sztojka, 71.), Hidi M S., Urblík J. – Molnár Cs. (Barkóczi B., 71.), Pethő (Németh B., 71.), Tóth M. (Horváth R., 82.). Vezetőedző: Erős Gábor

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Szilágyi Z., Vágó L., Tóth B. – Sándor M., Márkvárt, Rabatin (Pejovics, 68.), Miskolczi, Kurdics (Kalmár O., 90+2.) – Borvető (Holman, 68.), Novák Cs. Vezetőedző: Aczél Zoltán.