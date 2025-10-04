október 4., szombat

Labdarúgás

8 órája

Angyalföldön tapadhatna az élbolyra a Szeged-Csanád GA

A pihenő előtt egy komoly rangadó vár rájuk. A Szeged-Csanád GA az utóbbi hetekben jó formát mutató Vasas vendége lesz vasárnap az NB II. 9. fordulójában.

Vajgely Pál

Újabb világbajnoki selejtezők törik meg az NB II. ritmusát, ám mielőtt szünetre vonulnának a csapatok, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vasárnap egy nagyon fontos meccset játszik a Vasas otthonában. A második helyen álló angyalföldiek legutóbbi négy bajnokijukat egyaránt megnyerték, és a Honvéddal azonos pontszámmal állnak a tabella első két helyén. A szegediek hátránya csupán négy pont a duóval szemben, azaz egy idegenbeli bravúrral egyből meg is közelítené a riválisokat a Szeged-Csanád GA, amely legutóbb roppant magabiztos játékkal nyert a Szentlőrinc ellen.

A Szeged-Csanád GA erőt meríthet a múlt heti magabiztos sikerből.
A Szeged-Csanád GA erőt meríthet a múlt heti magabiztos sikerből. Fotó: Gémes Sándor

A bravúrért utazik a Szeged-Csanád GA

– A múlt heti mérkőzés minden szempontból tetszett: hozzáállásban, a fizikális mutatók terén és játékban is kimagaslóan teljesítettünk. Nyolc-tíz helyzetet kialakítottunk, ebből kettőt gólra váltottunk, és mindemellett kevés lehetőséget engedtünk az ellenfélnek. Végre jól játszott a csapat, de ami talán ennél is fontosabb, elővette azt a mentalitást, aminek alapnak kell lennie. Viszont ez már a múlt, most egy nagyon komoly rangadóra készülünk. Tudjuk, hogy a Vasas milyen magas szintet képvisel ebben a bajnokságban. Ugyanakkor kétszer már kikapott, nem egy verhetetlen csapat, ezzel együtt nehéz dolgunk lesz. Szeretnénk bravúrt elérni, ehhez viszont meg kell szakadni a pályán. Az edzéseken azt tapasztaltam, hogy a játékosok maximálisan átérzik ezt – mondta a klub honlapján Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője. 

Akár a szezont is meghatározhatja a vasárnapi rangadó kimenetele, hiszen a Tisza-partiak egy idegenbeli bravúrral odaérhetnének a feljutást jelentő helyek közelébe – a szegediek mestere a szezon eddigi részében is felvállalta, hogy nem elégszik meg az egy ponttal, így ebből a szempontból is érdekes meccs lehet a vasárnapi, hogy egy Vasas elleni idegenbeli rangadónak milyen meccstervvel fut neki a Szeged-Csanád GA.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

