Angyalföldön tapadhatna az élbolyra a Szeged-Csanád GA

Újabb világbajnoki selejtezők törik meg az NB II. ritmusát, ám mielőtt szünetre vonulnának a csapatok, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vasárnap egy nagyon fontos meccset játszik a Vasas otthonában. A második helyen álló angyalföldiek legutóbbi négy bajnokijukat egyaránt megnyerték, és a Honvéddal azonos pontszámmal állnak a tabella első két helyén. A szegediek hátránya csupán négy pont a duóval szemben, azaz egy idegenbeli bravúrral egyből meg is közelítené a riválisokat a Szeged-Csanád GA, amely legutóbb roppant magabiztos játékkal nyert a Szentlőrinc ellen.

A Szeged-Csanád GA erőt meríthet a múlt heti magabiztos sikerből. Fotó: Gémes Sándor

A bravúrért utazik a Szeged-Csanád GA

– A múlt heti mérkőzés minden szempontból tetszett: hozzáállásban, a fizikális mutatók terén és játékban is kimagaslóan teljesítettünk. Nyolc-tíz helyzetet kialakítottunk, ebből kettőt gólra váltottunk, és mindemellett kevés lehetőséget engedtünk az ellenfélnek. Végre jól játszott a csapat, de ami talán ennél is fontosabb, elővette azt a mentalitást, aminek alapnak kell lennie. Viszont ez már a múlt, most egy nagyon komoly rangadóra készülünk. Tudjuk, hogy a Vasas milyen magas szintet képvisel ebben a bajnokságban. Ugyanakkor kétszer már kikapott, nem egy verhetetlen csapat, ezzel együtt nehéz dolgunk lesz. Szeretnénk bravúrt elérni, ehhez viszont meg kell szakadni a pályán. Az edzéseken azt tapasztaltam, hogy a játékosok maximálisan átérzik ezt – mondta a klub honlapján Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

Akár a szezont is meghatározhatja a vasárnapi rangadó kimenetele, hiszen a Tisza-partiak egy idegenbeli bravúrral odaérhetnének a feljutást jelentő helyek közelébe – a szegediek mestere a szezon eddigi részében is felvállalta, hogy nem elégszik meg az egy ponttal, így ebből a szempontból is érdekes meccs lehet a vasárnapi, hogy egy Vasas elleni idegenbeli rangadónak milyen meccstervvel fut neki a Szeged-Csanád GA.