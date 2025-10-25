Fejesgól okozta a Szeged-Csanád GA vesztét

Aczél Zoltán vezetőedző két helyen változtatott a Szeged-Csanád GA kezdőcsapatán a Videoton FC Fehérvár ellen a BVSC elleni kezdő tizenegyhez képest. Pejovics Danilo és Kurdics Levente ezúttal kezdett, míg Vágó Levente és Kalmár Olivér a kispadon kapott helyett. A tréner Halmai Ádámra és Horváth Milánra továbbra sem számíthatott, ahogy arra a Kun Ákosra sem, aki az U18-as válogatott görögök elleni mérkőzésén szenvedett bokasérülést két héttel korábban.

Nem a csapatkapitány Márkvárt Dávid játékán múlott a Szeged-Csanád GA pontszerzése a Videoton otthoában.

Fotó: Gémes Sándor

Bár kissé puhatolózó játékkal indult a mérkőzés, az első helyzetet a 10. percben jegyezhettük fel, amikor Novák Csanád közeli fejesét Nagy Gergely paskolta ki a léc alól. Bő negyedórányi játékot követően megélénkültek az események, Miskolczi Domonkos vezette át a labdát a középpályán, majd húsz méterről tüzelt, de a Videoton kapusa szögletre ütötte a labdát.

A 25. és a 28. minutumban is a kisteleki származású Zsótér Donát került lövőhelyzetbe. Harminc méterről eleresztett lövését Veszelinov magabiztosan ölelte magához, majd egy jobb oldalon visszagurított labdát a tizenhatos sarkáról lőtt el, de a szegedi kapus hárítani tudott.

A meccs ziccere kimaradt

Az első félidő legnagyobb szegedi lehetőségét Holman Dávid hagyta kihasználatlanul. Márkvárt Dávid mélységi passzát picit hosszan vette át a tizenhatoson belül, így csak a kapusba tudta pöckölni a labdát.

A szünet előtt jött a hidegzuhany, a vendégek rövid felszabadítását azonnal visszarúgta egy hazai játékos a boxba, Varga Roland pedig a tizenegyes pont mellől a hálóba csúsztatott fejjel, 1–0.

Szegedi szempontból rányomta a bélyegét a második félidőre az első hajrájában bekapott gól. Novák helyett Borvető érkezett a pályára, majd jött Suljic és Vogyicska is, de csak kisebb helyezetecskékig jutott a Szeged, kontrajátékra építő Videoton otthonában a fordulást követően.

November 2-án 15 órától a kieső zónában tanyázó Budafok ellen lesz lehetősége a javításra a Szeged-Csanád GA-nak, miután három meccs után kapott ki ismét.

Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (1–0)

Labdarúgás, NB II., 11. forduló. Székesfehérvár, Sóstói stadion, 2209 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Dobos, Balla).

Videoton: Nagy G. – Spandler, Papp M., Kovács B. (Tiefenbach, 57.), Németh D. (Kovács K., 74.), Zsótér (Bedi, 83.), Kojnok, Ominger, Horváth T. (Kecskés M., 83.), Nagy D. (Bertók, 74.), Varga R. Edző: Boér Gábor.

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi, Pejovics (Suljic, 58.), Holman (Kalmár, 80.), Rabatin (Vogyicska, 72.), Miskolczi, Novák (Borvető, a szünetben), Tóth B., Kurdics, Márkvárt. Edző: Aczél Zoltán.

Gólszerző: Varga R. (44.).

