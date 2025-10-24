Sokat jelenthetne egy szombati bravúr a Szeged-Csanád GA számára

Akár az egész idényt is befolyásolhatja, hogy milyen eredményt ér el a Szeged-Csanád GA a Videoton FC Fehérvár otthonában. A tavaly még az élvonalban szereplő székesfehérváriak számára ugyan nehézkesen indult a szezon, de a Sóstói stadionban nyerni ebben a szezonban csak a Honvéd tudott, a kispestiek a nyitófordulóban arattak győzelmet a szegedi Papp Milánt és a kisteleki Zsótér Donátot is keretében tudó fehérváriak vendégeként.

A Szeged-Csanád GA védekezésére, így Tóth Bence játékára is nagy szükség lesz a Sóstói stadionban. Fotó: Gémes Sándor

Egymás után várnak rangadók a Szeged-Csanád GA-ra

A BVSC elleni sikerét követően a negyedik helyről várhatja az igencsak sűrű folytatást a Szeged-Csanád GA, hiszen a szombaton 17 órakor kezdődő bajnokit követően kedden már az NB I.-es Diósgyőr otthonában játszanak a magyar kupában Novák Csanádék. Ami az NB II.-t illeti, a második Mezőkövesd és a harmadik Honvéd egymással találkozik ebben a fordulóban, így a szegediek egy sikerrel a dobogóra is felléphetnének, nem mellesleg megszilárdíthatnák helyüket az élmezőnyben az őszi szezon hátralévő négy mérkőzését megelőzően.

– A Videoton jó szakmai stábbal és bő kerettel büszkélkedhet. A Vidi újra él és az a terve, hogy visszajusson az élvonalba. Komolyan kell vennünk ezt a mérkőzést, különösen azért, mert a Fehérvár hazai pályán jól teljesít. Mi is felfelé ívelő pályára álltunk. Volt egy kis hullámvölgyünk, de azóta szereztünk hét pontot, ebből egyet a Vasas otthonában, ami nagy fegyvertény. Változott egy kicsit a mentalitásunk és egyre jobban kezd összeérni a játék is. Ezt kell folytatnunk. Hiába állunk a negyedik helyen, míg a Fehérvár csak a tizenegyedik, úgy gondolom, a Sóstói Stadionban pontot, pontokat szerezni bravúreredmény. Mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, de azt biztos, hogy nehéz összecsapás vár ránk – mondta a meccs előtt a klub honlapján Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.