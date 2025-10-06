október 6., hétfő

Asztalitenisz

1 órája

Az utolsó pillanatok nem a szegedieknek kedveztek az NB I.-ben

Címkék#Magyar Optimum Szegedi AC#Ceglédi VSE#asztalitenisz

Hazai vereséggel folytatták. A Magyar Optimum Szegedi AC többet hibázott a meccsek utolsó szakaszaiban, így hazai vereséggel folytatta a bajnokságot.

Munkatársunktól

Nem tudta megszerezni a győzelmet hazai környezetben a Magyar Optimum Szegedi AC. A férfi asztalitenisz NB I. Keleti csoportjában a Cegléd ellen ugyan megvoltak a lehetőségei a Tisza-partiaknak, ám a végjátékokból rendre ellenfelük került ki jobban. A szegedieknek ez volt a harmadik vereségük ebben a szezonban, az NB I. Keleti csoportjában pedig legközelebb jövő hétvégén, Debrecenben lépnek asztalhoz. A klub második számú csapata viszont a negyedik bajnokiját is megnyerte az NB II. Dél-keleti csoportjában, így továbbra is hibátlan mérleggel áll a bajnokságban.

A Szegedi AC hazai vereséggel folytatta az NB I.-es bajnokságot.
A Szegedi AC hazai vereséggel folytatta az NB I.-es bajnokságot. Illusztráció:  Dömötör Csaba

Lukács Levente: – A végjátékokban ezúttal nem összpontosítottunk eléggé, így a vendégek  magabiztos győzelmet arattak.

Magyar Optimum Szegedi AC–Ceglédi VSE 3–11 

Férfi asztalitenisz NB I., Keleti csoport, 4.forduló.
A szegedi győzelmeket szerezték: Kókai Á., Lukács, Márki.

Magyar Optimum Szegedi AC II.–Békés 11–7 

Asztalitenisz NB II., Dél-keleti csoport, 4. forduló. 
A szegedi győzelmeket szerezték: Bunda (3), Kókai Sz. (3), Kancsár (2), Kardos (2) és a Kancsár-Kardos páros.

