Az utolsó pillanatok nem a szegedieknek kedveztek az NB I.-ben

Nem tudta megszerezni a győzelmet hazai környezetben a Magyar Optimum Szegedi AC. A férfi asztalitenisz NB I. Keleti csoportjában a Cegléd ellen ugyan megvoltak a lehetőségei a Tisza-partiaknak, ám a végjátékokból rendre ellenfelük került ki jobban. A szegedieknek ez volt a harmadik vereségük ebben a szezonban, az NB I. Keleti csoportjában pedig legközelebb jövő hétvégén, Debrecenben lépnek asztalhoz. A klub második számú csapata viszont a negyedik bajnokiját is megnyerte az NB II. Dél-keleti csoportjában, így továbbra is hibátlan mérleggel áll a bajnokságban.

A Szegedi AC hazai vereséggel folytatta az NB I.-es bajnokságot. Illusztráció: Dömötör Csaba

Lukács Levente: – A végjátékokban ezúttal nem összpontosítottunk eléggé, így a vendégek magabiztos győzelmet arattak.

Magyar Optimum Szegedi AC–Ceglédi VSE 3–11

Férfi asztalitenisz NB I., Keleti csoport, 4.forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Kókai Á., Lukács, Márki.

Magyar Optimum Szegedi AC II.–Békés 11–7

Asztalitenisz NB II., Dél-keleti csoport, 4. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Bunda (3), Kókai Sz. (3), Kancsár (2), Kardos (2) és a Kancsár-Kardos páros.