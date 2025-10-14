október 14., kedd

A korábbi szövetségi kapitány meccsel szerdán Szegeden

Hétközi fordulóval folytatódik az idény. A szegedi női focicsapat szerdán a Viktóriát fogja a Szent Gellért Fórumban.

Munkatársunktól

A Pécs elleni, hétvégi idegenbeli győzelmet követően szerdán már újabb bajnoki vár a KÉSZ-St. Mihály Szegedre, amely 15 órától a Viktóriát fogadja a Szent Gellért Fórumban. A szegedi női focicsapat újabb sikere után már az ötödik helyen áll, és amennyiben újabb három pontot szerezne, akár már a dobogós csapatokat is megközelíthetné, hiszen a nyolcadik játéknapon az egy ponttal előtte álló ETO a listavezető MTK-val játszik. A St. Mihály ellenfele eddig négy pontot gyűjtött a Simple női NB I-ben, ám a korábbi szövetségi kapitány, Markó Edina által vezetett szombathelyi csapat legutóbb a Ferencvárostól csak egygólos vereséget szenvedett, és összességében is igen masszív képet mutat, hiszen hét meccsen csak tizenkét gólt kapott, ezzel pedig kiemelkedik a tabellán hozzá hasonló helyzetben lévő csapatok közül. 

Hétközi hazai meccs vár a kék-feketében játszó szegedi női focicsapatra. Fotó: Gémes Sándor

Veszélyes ellenfél vár a szegedi női focicsapatra

– Nagyon veszélyes ellenféllel találkozunk, amit az is mutat, hogy a Viktoria csak 1-0-ra kapott ki a Ferencvárostól. Remekül védekeznek a szombathelyiek, nehéz lesz feltörni a védelmüket. Ezzel együtt nagyon bízom a lányokban, hogy itthon tartják a három pontot. Ezúttal kevés az idő a két forduló között, a szombati pécsi mérkőzés után természetesen kiemelten figyeltünk a regenerációra, de hétfőn és kedden már csak a vasiak elleni meccsre koncentrálunk, hogy minél jobban fel tudjunk készülni – mondta a klub honlapján a mérkőzés előtt Major László, a St. Mihály vezetőedzője. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

