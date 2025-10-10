október 10., péntek

Labdarúgás

1 órája

Megtörné riválisa szériáját az NB I.-ben a szegedi csapat

Címkék#KÉSZ-St Mihály Szeged#PMFC#labdarúgás

Idegenbeli meccsel térnek vissza a bajnoksághoz. A szegedi női labdarúgócsapat a PMFC vendége lesz a Simple NB I.-ben.

Munkatársunktól

A Ferencváros elleni, szorosan alakult kupacsatát követően egy idegenbeli meccsel folytatódik az idény a KÉSZ-St. Mihály Szeged számára: a szegedi női labdarúgócsapat egy közvetlen riválisnak tekinthető gárda, a PMFC otthonában lép pályára szombaton 15 órától. A pécsiek az eddigi hat forduló során négy győzelmet is bezsebeltek, csak az MTK-Ferencváros duóval szemben maradtak pont nélkül. Saját környezetükben ebben az évadban még hibátlanok, mindhárom hazai meccsüket megnyerték, így a St. Mihály lehetne az első csapat ebben a szezonban, amely ponttal tudna távozni a Mecsekaljáról.

A szegedi női labdarúgócsapat visszatér az élvonalbeli bajnokság küzdelmeihez.
A szegedi női labdarúgócsapat visszatér az élvonalbeli bajnokság küzdelmeihez. Fotó: Gémes Sándor

Visszavágna a szegedi női labdarúgócsapat

– Véleményem szerint két hasonló képességű csapat találkozik Pécsett, ezért bármi megtörténhet ezen a mérkőzésen. Megpróbálunk bravúrosan szerepelni, egész héten ennek a szellemében dolgoztunk és dolgozunk. A célunk, hogy továbbra is jó legyen a hangulat az együttesünk háza táján – mondta a meccs előtt a klub honlapján Major László, a St. Mihály vezetőedzője, aki Szabó Dórát leszámítva a keret többi tagjára számíthat a szombati bajnokin.

Mindezek mellett van miért visszavágnia a St. Mihálynak, hiszen a két csapat tavalyi két bajnokiját egyaránt elveszítette a PMFC-vel szemben: Szegeden 3–0-ra, Pécsett pedig 2–1-re nyert a PMFC.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

