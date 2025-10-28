október 28., kedd

Teke

1 órája

Kiderült, ki lesz a szegediek ellenfele a Bajnokok Ligájában

Címkék#Kaposvár#Szegedi TE#teke

Megtartották a sorsolást. Nemzetközi és hazai porondon is ellenfelet kapott a Szegedi TE férfi tekecsapata, amely a bajnokságban elveszítette a rangadót, így lépéshátrányba került.

Vajgely Pál

A szezonbeli második rangadóján is alulmaradt a Szegedi TE férfi tekecsapata. A Tisza-partiak bár 50 fával is vezettek a Kaposvár otthonában, ám a két nemzetközi kupában ezüstérmet nyert csapat rangadóján végül a somogyiak fordítani tudtak, így a Szeged elszenvedte szezonbeli második vereségét a Szuperligában, amelyet a veretlen Zalaegerszeg vezet, mögötte az egy vereséggel álló Kaposvár, míg a Tisza-partiak a harmadik helyről várhatják a folytatást.

A Szegedi TE alulmaradt a Kaposvár otthonában.
A Szegedi TE alulmaradt a Kaposvár otthonában. Fotó: Szegedi TE

Az Európa-kupában második helyen végzett szegediek az Eszéken szerzett ezüstérmükkel kvalifikálták magukat a Bajnokok Ligájába. A sorozat sorsolásán kiderült, a Szeged ellenfele a horvát KK Mertojak Split lesz, amely tavaly negyedik helyen végzett a Bajnokok Ligájában, a Tisza-partiakhoz hasonlóan pedig ott volt az Európa-kupa négyes döntőjében is, ahol végül bronzérmes lett, miután legyőzte a szlovák Trstena Stareket. A párharc első mérkőzését november 22-én Szegeden rendezik, míg a visszavágót december 6-án játsszák majd Horvátországban.

A magyar szövetség is megtartotta a sorsolást a magyar kupa első fordulójára, a sorozatban legutóbb bronzérmes szegediek a Szombathelyi Topido csapatát kapta ellenfélként.

Investment Közutasok Kaposvári TK–Szegedi TE 5–3 (3672–3616)

Férfi tekecsapat Szuperliga, 7. forduló.  Eredmények: Farkas Sándor 659–Bíró Patrik 607 (2:2); Juhász Bence 550–Karsai László 634 (1:3); Németh Máté 627–Somodi Károly 642 (2:2); Pintér Károly 592–Jovetic Milan 606 (2:2); Kozma Károly 630–Tóth Richard 584 (4:0); Farkas Ádám 614–Molnár Pál (Karsai Dániel László) 543 (4:0).

