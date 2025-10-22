október 22., szerda

Előd névnap

15°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teke

1 órája

Három év után ismét érmet szerzett nemzetközi színtéren a Szegedi TE

Címkék#Szegedi TE#Európa-kupa#Raindorf

Óriási izgalmak után jutottak be a döntőbe. Az Európa-kupában egészen a döntőig menetelt a Szegedi TE, amely így tovább írta nemzetközi eredményességét.

Vajgely Pál

A horvátországi Eszéken rendezték meg az Európa-kupát a tekecsapatok számára, a nemzetközi sorozatban a hazájuk bajnokságában ezüstérmet csapatok, így Magyarországról a Szegedi TE vehetett részt. A 14 csapatos mezőnyre selejtező várt, amely után a legjobb négy jutott be a Final Fourba, azaz a négyes döntőbe. A Tisza-partiak egy nagy hajrával éppen a negyedik helyet szerezték meg, így a folytatásban a selejtezők során meglepetésre az élen végző szlovák Trstena Starek várt rájuk. A fináléba jutásért drámai csatát vívott szlovák ellenfelével a Szeged, amely háromszettes hátrányban is volt. Az elődöntő végül 4:4-gyel ért vége, ám jött szettarányával (14:10) Somodi Károlyék folytathatták a döntőben.

Ezüstérmet nyert a Szegedi TE az Európa-kupában.
Ezüstérmet nyert a Szegedi TE az Európa-kupában. Fotó: Szegedi Tekeélet

A fináléban (csakúgy, mint az összes többi nemzetközi kupa döntőjének esetében) egy német csapat, a Bajnokok Ligája- és Európa-kupa címvédő Raindorf várt a Szegedre, amely ezen a napon ellenállhatatlanul játszott: a németek pályacsúcsot ütve, 7:1-es magabiztos sikert arattak, így a Szegedi TE ezüstérmet szerzett az Európa-kupa idei kiírásában.

Rangadóval folytatja a Szegedi TE

– A Raindorf egy lényegesen kvalifikáltabb csapat. Napról-napra jobban játszottak, és ki kell mondani, simán kikaptunk, ugyanakkor egy ilyen csapattól nem szégyen vereséget szenvedni, főleg a nyári változások után, hiszen Kiss Norbert huszonnégy év után távozott tőlünk. Az volt az elsődleges célunk, hogy bejussunk a legjobb négy közé, hiszen ez Bajnokok Ligája-szereplést jelent, illetve egyben lehetőséget az éremszerzésre is. A Raindorf mögött hat csapat közel egyenlő erőt képviselt, örülni kell, hogy ebből mi jöttünk ki jól. Minden rossz előjel ellenére óriásit küzdöttek a játékosok, így három év után érmet nyertünk egy nemzetközi kupában – mondta lapunknak Karsai Ferenc, a Szegedi TE elnöke.

Ami a folytatást illeti, a nemzetközi siker után egy fontos rangadó vár a tekecsapat Szuperligában a szegediekre, hiszen a hozzájuk hasonlóan hat forduló után öt győzelemmel és egy vereséggel álló Kaposvár vendégei lesznek. A somogyiak szintén ezüstérmet szereztek a nemzetközi színtéren, miután az NBC kupában a német VfB Hallbergmoos ellen 5:3-as vereséget szenvedtek a döntőben. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu