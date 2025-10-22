Három év után ismét érmet szerzett nemzetközi színtéren a Szegedi TE

A horvátországi Eszéken rendezték meg az Európa-kupát a tekecsapatok számára, a nemzetközi sorozatban a hazájuk bajnokságában ezüstérmet csapatok, így Magyarországról a Szegedi TE vehetett részt. A 14 csapatos mezőnyre selejtező várt, amely után a legjobb négy jutott be a Final Fourba, azaz a négyes döntőbe. A Tisza-partiak egy nagy hajrával éppen a negyedik helyet szerezték meg, így a folytatásban a selejtezők során meglepetésre az élen végző szlovák Trstena Starek várt rájuk. A fináléba jutásért drámai csatát vívott szlovák ellenfelével a Szeged, amely háromszettes hátrányban is volt. Az elődöntő végül 4:4-gyel ért vége, ám jött szettarányával (14:10) Somodi Károlyék folytathatták a döntőben.

Ezüstérmet nyert a Szegedi TE az Európa-kupában. Fotó: Szegedi Tekeélet

A fináléban (csakúgy, mint az összes többi nemzetközi kupa döntőjének esetében) egy német csapat, a Bajnokok Ligája- és Európa-kupa címvédő Raindorf várt a Szegedre, amely ezen a napon ellenállhatatlanul játszott: a németek pályacsúcsot ütve, 7:1-es magabiztos sikert arattak, így a Szegedi TE ezüstérmet szerzett az Európa-kupa idei kiírásában.

Rangadóval folytatja a Szegedi TE

– A Raindorf egy lényegesen kvalifikáltabb csapat. Napról-napra jobban játszottak, és ki kell mondani, simán kikaptunk, ugyanakkor egy ilyen csapattól nem szégyen vereséget szenvedni, főleg a nyári változások után, hiszen Kiss Norbert huszonnégy év után távozott tőlünk. Az volt az elsődleges célunk, hogy bejussunk a legjobb négy közé, hiszen ez Bajnokok Ligája-szereplést jelent, illetve egyben lehetőséget az éremszerzésre is. A Raindorf mögött hat csapat közel egyenlő erőt képviselt, örülni kell, hogy ebből mi jöttünk ki jól. Minden rossz előjel ellenére óriásit küzdöttek a játékosok, így három év után érmet nyertünk egy nemzetközi kupában – mondta lapunknak Karsai Ferenc, a Szegedi TE elnöke.

Ami a folytatást illeti, a nemzetközi siker után egy fontos rangadó vár a tekecsapat Szuperligában a szegediekre, hiszen a hozzájuk hasonlóan hat forduló után öt győzelemmel és egy vereséggel álló Kaposvár vendégei lesznek. A somogyiak szintén ezüstérmet szereztek a nemzetközi színtéren, miután az NBC kupában a német VfB Hallbergmoos ellen 5:3-as vereséget szenvedtek a döntőben.