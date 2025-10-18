október 18., szombat

Férfi kézilabda

44 perce

Ötven éve nyert történelmi bajnoki címet a Szegedi Volán ezen a napon

1975. október 18-án alapoztak meg a mai sikereknek. Éppen ma ötven éve, hogy a Szegedi Volán férfi kézilabdacsapata – az OTP Bank-Pick Szeged jogelődje – feljutott az első osztályba, amelynek azóta megszakítás nélkül a tagja.

Becsei Dávid
Szektort neveztek el az 1975-ös bajnokcsapatról a Pick Arénában. A Szegedi Volán tagjai és családtagjaik.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Az 1975-ben másodosztályú bajnok Szegedi Volán együttesét az OTP Bank-Pick Szeged elnöke, Szűcs Ernő Péter, illetve a Magyar Kézilabda-szövetség első embere, Ilyés Ferenc köszöntötte szerdán este a Magdeburg elleni hazai Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt. Immár a Pick Aréna egyik szektorának neve is ennek az eredménynek állít emléket.

Ötven éve lett bajnok és jutott fel a férfi kézilabda NB I.-be a Szegedi Volán Skaliczki Lászlóval a soraiban.
A Szegedi Volán bajnoki címe kapcsán Skaliczki László – mögötte Tamás Sándor – Szűcs Ernő Péter (jobbról) klubelnöktől vesz át emlékplakettet.
Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

– Köszönettel tartozunk a megható meghívás és köszöntés miatt a klubnak, valamint ahogy köszöntött bennünket Szűcs Ernő Péter, valamint Süli Róbert, a csapat sajtófőnöke – fejezte ki háláját lapunk hasábjain keresztül Tamás Sándor, a Szegedi Volán egykori kézilabdázója. 

Nem feledkeztek el a már nem közöttünk lévő tagokról sem. A Pick Aréna földszintjén kialakított emlékhelynél gyújtottak gyertyát az emlékükre, majd kötetlen beszélgetés és az esti BL-mérkőzés megtekintése szerepelt a programban.

Megfiatalított csapattal nyertek bajnokságot

A hetvenes években még tavasz-tél rendszerben játszották a bajnokságot. 1974-ben a negyedik helyen végzett a Szegedi Volán a másodosztályban, Nád János vezetőedző viszont az Újpesthez távozott, miután sikeresen megfiatalította a játékoskeretet. Utódja az a Kővári Árpád lett, akinek a neve azóta egybeforrt a szegedi kézilabdáéval, de nem volt könnyű helyzetben, mivel elvesztette két meghatározó játékosát Dobó Károly és Mocsai Lajos személyében a csapat.

– Egyáltalán nem voltunk bajnokesélyesek. Idővel viszont szépen kiegyenesedtek a dolgok, sokat erősödtünk a városba megérkező főiskolás hallgatókkal, később pedig Dobó Karcsi is visszatért – emlékezett vissza a válogatottságig eljutó Tamás Sándor.

Ötven éve lett bajnok a Szegedi Volán

Három fordulóval a vége előtt a bajnoki címről és feljutásról álmodozó Fehérvári Máv Előrét győzte le a Szegedi Volán, majd az NB I.-ből kiesett Dunakeszit idegenben győzte le. A mindenről döntő mérkőzésen az újszegedi Kisstadionban a Komlóval játszottak 16–16-os döntetlent.

Történelmi léptékű feljutás

– Minden siker akkora, amennyire megünneplik. Ez óriási volt – ezt már a Volán akkori új igazolása, az első évben még kevesebb lehetőséget kapó Skaliczki László jegyezte meg lapunknak. – Szegeden már akkor is volt igény a minőségi kézilabdára, amely folyamatosan fejlődött, fejlődik a mai napig is, Ez a feljutás történelmi lépték volt – tette hozzá Skaliczki, aki főiskolai tanulmányai után játékos-karrierjét befejezte, később viszont edzőnek állt, a Pick Szeged első férfi kézilabda NB I.-es bajnoki címét vele szerezte meg a kispadon 1996-ban.

 

