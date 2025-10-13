október 13., hétfő

Parafekvenyomás

30 perce

Világbajnokságon állított fel új magyar csúcsot a szentesi parafekvenyomó

Új magyar csúcs született Kairóban. A paraerőemelő világbajnokságon parafekvenyomásban a szentesi Sztanó György remek versenyzéssel 155 kilogrammon fejezte be gyakorlatát, amivel új országos csúcsot állított fel az 54 kilogrammosok kategóriájában.

Becsei Dávid

A harmadik felnőtt világbajnokságán szerepelt a szentesi parafekvenyomó, Sztanó György. A 28 éves sportoló Egyiptom fővárosában, Kairóban versenyzett. Mindhárom gyakorlatát sikeresen teljesítette, így kilenc fehér lámpával zárt. Kezdő fogása – ami 146 kilogramm volt – után 151 kilóval már új magyar csúcsot állított fel az 59 kilogrammosok kategóriájában. Hibátlanul teljesítette a 155 kilót is, így öt kilogrammal megjavította az addigi magyar csúcsot, amit szintén ő tartott.

Sztanó György szentesi parafekvenyomó.
Sztanó György szentesi parafekvenyomó az egyiptomi világbajnokságon.
Forrás: Sztanó György családi archívuma

– Bár az eddigi legjobb szereplésemet, a tizenötödik helyet nem sikerült megjavítani, de azzal, hogy új magyar csúcsot sikerült felállítanom, így összességében teljesen elégedett vagyok a világbajnoki szereplésemmel – jegyezte meg érdeklődésünkre még Kairóból Sztanó György.

Sztanó György teljesítette a tervét

A huszonhét fős mezőnyben a tizenhetedik helyen végzett a szentesi parafekvenyomó. Ahhoz, hogy az eddigi legjobb világbajnoki helyezését, a tizenötödik pozíciót is megjavítsa, ahhoz legalább 160 kilogrammot kellett volna kinyomnia.

– Az volt az eredeti tervem, hogy a legjobb tizenötben végezzek, illetve az utolsó gyakorlatom során fent legyen a rúdon a sárga tárcsa és a leszorító, ami 155 kilogrammot jelent. Minden nyomásom megkapta a fehér lámpát, vagyis érvényesek voltak, felállítottam az új országos csúcsot is, így nagyon elégedett vagyok – tette hozzá a honi parafekvenyomás egyik legjobbja.

 

