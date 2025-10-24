Topcsapat ellen küzdhet a Szedeák szombaton

Szezonbeli második hazai mérkőzését játssza szombaton 18 órától az SZTE-Szedeák a férfi kosárlabda NB I./A csoportban, amely az Alba Fehérvárt látja vendégül. A nyáron alaposan megerősített fehérváriak (többek között a korábbi Szedeák-játékos, Filipovics Stefan is az Albába szerződött) a szegediekkel azonos mérleggel állnak, és az utóbbi két meccsüket szintén elveszítették, legutóbb meglepetésre hazai pályán maradtak alul a Kaposvárral szemben úgy, hogy 117 pontot kaptak a negyven perc során.

Kerpel-Fronius Gáspár és az SZTE-Szedeák a bajnokság egyik top csapatát látja vendégül szombaton. Fotó: Karnok Csaba

Nemrég találkozott ellenfelével az SZTE-Szedeák

A két csapat a felkészülés hajrájában nemrég találkozott egymással, akkor az Alba az utolsó negyedben fordított, és végül megnyerte a meccset. A Szedeák eddig a teljes szezon során sok problémával küzdött, kulcsjátékosokat kellett nélkülöznie, és bár megmaradt a csapat tartása Szolnokon és a Honvéd otthonában is, reális esélye nem volt a győzelemre. Már pedig az, hogy kik lesznek bevethetőek majd a mai meccsen, nagyban befolyásolhatják az esélyeket is. Ahogy a szegediek vezetőedzője, Simándi Árpád is fogalmazott, továbbra is szűk a csapat rotációja, de a rendelkezésre álló játékosokkal mindent megtesznek azért, hogy győztesen zárják a szombati meccset.

A négy mérkőzést lejátszott csapatok közül az Alba kapta egyébként az egyik legtöbb pontot (a Körmend egyel előzi a fehérváriakat), míg a Szedeák a szintén gyors játékot játszó Kaposvárt limitálni tudta legutóbbi hazai meccsén – persze ez most már körülmény lesz, de kulcsfontosságú lehet, mennyire tudja majd megállítani a vendégek magasabb tempóját a szegedi csapat.