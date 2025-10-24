október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Topcsapat ellen küzdhet a Szedeák szombaton

Címkék#SZTE-Szedeák#Alba#kosárlabda

Azonos mérleg, de eltérő lehetőségek. A sérülésektől sújtott SZTE-Szedeák szombaton hazai pályán a bajnokság egyik topcsapatát fogadja.

Vajgely Pál

Szezonbeli második hazai mérkőzését játssza szombaton 18 órától az SZTE-Szedeák a férfi kosárlabda NB I./A csoportban, amely az Alba Fehérvárt látja vendégül. A nyáron alaposan megerősített fehérváriak (többek között a korábbi Szedeák-játékos, Filipovics Stefan is az Albába szerződött) a szegediekkel azonos mérleggel állnak, és az utóbbi két meccsüket szintén elveszítették, legutóbb meglepetésre hazai pályán maradtak alul a Kaposvárral szemben úgy, hogy 117 pontot kaptak a negyven perc során. 

Kerpel-Fronius Gáspár és az SZTE-Szedeák a bajnokság egyik top csapatát látja vendégül szombaton.
Kerpel-Fronius Gáspár és az SZTE-Szedeák a bajnokság egyik top csapatát látja vendégül szombaton. Fotó: Karnok Csaba

Nemrég találkozott ellenfelével az SZTE-Szedeák

A két csapat a felkészülés hajrájában nemrég találkozott egymással, akkor az Alba az utolsó negyedben fordított, és végül megnyerte a meccset. A Szedeák eddig a teljes szezon során sok problémával küzdött, kulcsjátékosokat kellett nélkülöznie, és bár megmaradt a csapat tartása Szolnokon és a Honvéd otthonában is, reális esélye nem volt a győzelemre. Már pedig az, hogy kik lesznek bevethetőek majd a mai meccsen, nagyban befolyásolhatják az esélyeket is. Ahogy a szegediek vezetőedzője, Simándi Árpád is fogalmazott, továbbra is szűk a csapat rotációja, de a rendelkezésre álló játékosokkal mindent megtesznek azért, hogy győztesen zárják a szombati meccset. 

A négy mérkőzést lejátszott csapatok közül az Alba kapta egyébként az egyik legtöbb pontot (a Körmend egyel előzi a fehérváriakat), míg a Szedeák a szintén gyors játékot játszó Kaposvárt limitálni tudta legutóbbi hazai meccsén – persze ez most már körülmény lesz, de kulcsfontosságú lehet, mennyire tudja majd megállítani a vendégek magasabb tempóját a szegedi csapat. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu