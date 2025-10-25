Erőn felül küzdött a Szedeák a topcsapat ellen – fotók

Továbbra is három játékosát volt kénytelen nélkülözni az SZTE-Szedeák, amely Zsíros Péter, Keegan Records és Josh Fortune nélkül futott neki az Alba Fehérvár elleni meccsnek. Szívósan kezdett a Szedeák, amely az első negyed végéhez közeledve Cseh betörését követően öt ponttal vezetett, de 20–15 után csak Drenovac közelije érkezett szegedi oldalról, így Pongó hármasával az Alba vezetett tíz perc után. Hasonlóan szorosan alakult a második negyed is, a Szedeák nagyszerűen tartotta magát a fiatal Kiss-Leizer pontjainak is köszönhetően, majd két perccel a nagyszünet előtt Drenovac pokolian nehéz, dudaszós hármasával hat ponttal vezettek a Tisza-partiak. Nyolc is volt a szegedi előny, ebből végül ötöt megtartott a Szedeák a nagyszünetre Vulikics betörését követően.

Az SZTE-Szedeákból Kerpel-Fronius Gáspár dupla-duplával zárta az Alba elleni meccset. Fotó: Gémes Sándor

Bigelow-t azonban nem tudta megállítani a Szedeák: az amerikai erőcsatár a negyedik hármasát is bedobta, amivel a játékrész felénél három ponttal vezetett az Alba, időt is kért Simándi Árpád. Megakadt támadásban a szegedi csapat, amely hat és fél perc alatt csak kilenc pontot szerzett, Vojvoda Dávid ziccerével így már az addigi legnagyobb hátrányban találta magát a Szedeák 54–61-nél. Kerpel-Fronius betörése után ugyan tartotta magát a szegedi csapat, de Vojvoda dudaszós, félpályás kosarával zárult a harmadik negyed, egyben ezzel 10 pontos hátrányban volt harminc perc játékot követően a Szedeák, 60–70.

A hatékonyan triplázó vendégek Pongó távolijával tartották előnyüket, míg a Szedeáknak közelről sem ment igazán. Cseh távolija után Omenaka felelt egy kettő plusz egyel, így a meccs utolsó öt percére sem tudott tízen belülre kerülni a Szedeák. Az Alba nem engedte k a kezéből a meccset, a szegedi dobóforma pedig a meccs végére sem jött meg igazán, végül 90–76-ra nyert az Alba, így először szenvedett vereséget hazai pályán ebben az idényben az SZTE-Szedeák.

Edzői értékelések