Erőn felül küzdött a Szedeák a topcsapat ellen – fotók
Amíg bírták erővel, remekül teljesítették. A továbbra is sérülésektől tizedelt SZTE-Szedeák sokáig partiban volt az Alba Fehérvárral, ám a meccs végére a vendégek felőrölték a szegedieket.
Továbbra is három játékosát volt kénytelen nélkülözni az SZTE-Szedeák, amely Zsíros Péter, Keegan Records és Josh Fortune nélkül futott neki az Alba Fehérvár elleni meccsnek. Szívósan kezdett a Szedeák, amely az első negyed végéhez közeledve Cseh betörését követően öt ponttal vezetett, de 20–15 után csak Drenovac közelije érkezett szegedi oldalról, így Pongó hármasával az Alba vezetett tíz perc után. Hasonlóan szorosan alakult a második negyed is, a Szedeák nagyszerűen tartotta magát a fiatal Kiss-Leizer pontjainak is köszönhetően, majd két perccel a nagyszünet előtt Drenovac pokolian nehéz, dudaszós hármasával hat ponttal vezettek a Tisza-partiak. Nyolc is volt a szegedi előny, ebből végül ötöt megtartott a Szedeák a nagyszünetre Vulikics betörését követően.
Bigelow-t azonban nem tudta megállítani a Szedeák: az amerikai erőcsatár a negyedik hármasát is bedobta, amivel a játékrész felénél három ponttal vezetett az Alba, időt is kért Simándi Árpád. Megakadt támadásban a szegedi csapat, amely hat és fél perc alatt csak kilenc pontot szerzett, Vojvoda Dávid ziccerével így már az addigi legnagyobb hátrányban találta magát a Szedeák 54–61-nél. Kerpel-Fronius betörése után ugyan tartotta magát a szegedi csapat, de Vojvoda dudaszós, félpályás kosarával zárult a harmadik negyed, egyben ezzel 10 pontos hátrányban volt harminc perc játékot követően a Szedeák, 60–70.
A hatékonyan triplázó vendégek Pongó távolijával tartották előnyüket, míg a Szedeáknak közelről sem ment igazán. Cseh távolija után Omenaka felelt egy kettő plusz egyel, így a meccs utolsó öt percére sem tudott tízen belülre kerülni a Szedeák. Az Alba nem engedte k a kezéből a meccset, a szegedi dobóforma pedig a meccs végére sem jött meg igazán, végül 90–76-ra nyert az Alba, így először szenvedett vereséget hazai pályán ebben az idényben az SZTE-Szedeák.
Edzői értékelések
- Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője: – Nagyon köszönöm a fantasztikus közönségünknek, hogy velünk voltak ma, ezek a srácok maximálisan meg is érdemlik ezt! Nehéz helyzetben vagyunk, de nem sírunk. Nagyon nehéz így játszani, de aki pályára lép, mindig maximumot próbál nyújtani. Negyven percen keresztül küzdöttünk, egy ilyen csapat ellen, mint az Alba, ma nem volt elég. Rossz a vereség hazai pályán, de az Alba egy topcsapat, ezt ma is megmutatták. Ameddig bírtuk erővel, addig ott voltunk velük, de nagyon nehéz így edzeni is. Amikor nyílt az olló, akkor sem adtuk fel. Várjuk vissza a sérülteket, úgy gondolom, ez a küzdés majd győzelmekkel is párosul. Az első félidőben jól játszottunk, amíg erővel bírtuk, jól ment, ez ma körülbelül harminc percig tartott, majd jöttek a hibák, de folytatjuk a megkezdett munkát, és próbálunk bravúrt elérni Körmenden.
- Lluís Riera, az Alba vezetőedzője: – Először is köszönöm a szurkolóknak, akik ellátogattak erre a meccsre, öröm volt őket hallani a kispadról, értük is játszottunk ma! Boldogok vagyunk, mert sikerült nyernünk, és mert a múlt heti, nehéz vereségből sikerült felállnunk. Nem a legjobban kezdtük a meccset, de ez nem azért volt, mert nem tiszteltük volna ellenfelünket, amely egy remek csapat, tapasztalt játékosokkal és tehetséges fiatalokkal, akik agreszíven tudnak játszani. Hullámzó játék volt az elején, a védekezésünk nem működött, viszont a második félidőre minden megváltozott. Sokkal jobban passzoltunk, az első félidőben csak öt gólpasszunk volt, a végére tizenkilenc. Sokkal jobban járt a labda, működött a futásunk. Tudtuk, hogy ellenfelünket sok sérülés sújtja, nem olyan hosszú a rotációja. Nagyszerűen dolgoztak a srácok a héten, remélem, ezt látjuk majd a következő meccsen is.
Végig küzdött az Alba ellen a sérülések által tizedelt SzedeákFotók: Gémes Sándor
SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár 76–90 (22–23, 23–17, 15–30, 16–20)
Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 5. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Praksch, Minár, Téczely.
SZTE-Szedeák: Vulikics 15/9, KERPEL-FRONIUS 12, Cseh 12/3, Drenovac 22/3, Anda 8. Csere: Polányi 3/3, Kiss-Leizer 4, Papp B., Mészáros, Vilmányi, Kis V. Vezetőedző: Simándi Árpád.
Alba Fehérvár: Pongó 13/6, Takács M. 1, Stuckman 7/3, BIGELOW 22/12, Omenaka 7. Csere: VOJVODA 15/3, Joseph 8/3, Filipovics 11, Philmore 6, Németh Á. Vezetőedző: Lluís Riera.
