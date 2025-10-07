Szedeák-drukkerré váltak a szegedi férfi pólósok

Egy nappal a Kaposvár elleni idegenbeli győzelmét követően ott volt az újszegedi sportcsarnok lelátóján az SZVE Goodwill Pharma Fortacell OB I.-es férfi vízilabdacsapata, és kiszurkoltak a férfi kosarasok győzelmét, akik szintén a somogyiakkal játszottak. A pólósok sikere után a csapat meccseit már régóta látogató Sánta Dániel üzent is a kosárlabdázóknak, de az utóbbi időben nem először fordul elő, hogy a teljes pólócsapat a helyszínen szurkol az SZTE-Szedeáknak.

A szegedi férfi pólósok rendre ott vannak az SZTE-Szedeák meccsein. Fotó: SZVE

– Sánta Dániel csapatkapitányunk volt a kapocs, majd később én is jó viszonyba kerültem Kerpel-Fronius Balázzsal, a Szedeák ügyvezetőjével, és testvérével, Gáspárral, valamint az edzőpárossal is. Persze nem kötelező program a srácoknak a kosármeccs, de igyekszem úgy szervezni az edzéseket, hogy amennyiben van rá lehetőségünk, akkor ki tudjunk menni a kosarasok meccsére, a fiúk pedig inkább meccsre mennek, mint edzenek, szívesen szervezek kollektív programot a csapatnak – mondta lapunknak Kiss Csaba, a szegedi pólósok vezetőedzője.

Az SZTE-Szedeák szurkolóivá váltak a pólósok

Mint kitért rá, a lelátón igyekeznek megvitatni az egyes szituációkat, a vízilabdázók pedig a meccsek teltével egyre inkább a csapat szurkolójává váltak.

– Most nálunk, vízilabdában is változott a támadóidő. Egy kicsit irigykedve nézzük a kosarasokat, hiszen nálunk ennyire gyorsan nem igazán lehet felhozni a labdát, mint a Szedeák meccsein előfordul. Jó közösségi program a kosármeccs, ahol egy kicsit kívülről láthatjuk magunkat is, hogy milyen lehet bennünket látni a szurkolóknak a meccseinken – tette hozzá Kiss Csaba.

A szegedi férfi vízilabdacsapat vezetőedzője elmondta, a jövőben is szeretnének kilátogatni a kosármeccsekre.

– Azt gondolom, jót is tesz nekünk, hogy kicsit kimozdulunk a Tiszavirág sportuszodából. Szimpatikus csapat a Szedeák, amely jól is kezdte a szezont, nagyon szép két sikerrel indították a bajnokságot, szurkolunk nekik, hogy hasonló legyen a folytatás – zárta Kiss Csaba.