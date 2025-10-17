A címvédő után a rekordbajnok vár az SZTE-Szedeákra

A szezon egyik legnehezebbnek ígérkező mérkőzésén túl van az SZTE-Szedeák, amely legutóbb a Szolnoki Olajbányász otthonában lépett pályára. A szegediektől ezen a meccsen is voltak hiányzók Djordje Drenovac és Zsíros Péter személyében, a koncentrált játékot mutató címvédő pedig magabiztos győzelmet aratott. Szombaton 18 órától ismét idegenben szólítja a sorsolás Cseh Botondékat, a negyedik fordulóban ugyanis az Endo Plus Service-Honvéd otthonában lépnek pályára.

Az SZTE-Szedeákra újabb idegenbeli meccs vár. Fotó: Karnok Csaba

Korábbi SZTE-Szedeák-játékosok a túloldalon

A fővárosiak szintén két győzelemmel és egy vereséggel állnak a férfi kosárlabda NB I./A csoportban, ráadásul ugyanúgy az előző fordulóban veszítették el veretlenségüket, miután alulmaradtak a Kaposvár otthonában. A fővárosi csapat egy debreceni sikert követően a Paksot múlta felül hazai környezetben, majd a szezon közben egy bombaigazolást is nyélbe ütött, hiszen hazacsábította a magyar válogatottnál is számításba vett Valerio Bodon-Vincentet. A Honvédnál két korábbi Szedeák-játékos is szerepel Mucza Tamás és Keller Iván személyében.

Nem csupán az idei mérleg azonos ebben a párosításban, hanem az egymás elleni meccsek terén is hasonlóan állnak a felek. Mióta a Honvéd visszajutott az A csoportba, összesen tízszer találkozott egymással a két csapat, az elmúlt öt évben lejátszott találkozókon pedig öt Honvéd-siker mellett öt szegedi sikert jegyezhettünk fel, így aki a mai meccsen megszerzi a győzelmet, az nem csak a jelenlegi tabellán lép el a másiktól, de az egymás elleni mérleget is a maga javára billenti.