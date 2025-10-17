október 17., péntek

Hedvig névnap

17°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

42 perce

A címvédő után a rekordbajnok vár az SZTE-Szedeákra

Címkék#SZTE-Szedeák#Szeged#kosárlabda

Két azonos mérleggel álló csapat találkozik ma a Ludovika Arénában a férfi kosárlabda NB I./A csoport negyedik fordulójában. Az SZTE-Szedeákra újabb idegenbeli meccs vár, a Tisza-partiak ezúttal a Honvéd otthonában lépnek pályára.

Vajgely Pál

A szezon egyik legnehezebbnek ígérkező mérkőzésén túl van az SZTE-Szedeák, amely legutóbb a Szolnoki Olajbányász otthonában lépett pályára. A szegediektől ezen a meccsen is voltak hiányzók Djordje Drenovac és Zsíros Péter személyében, a koncentrált játékot mutató címvédő pedig magabiztos győzelmet aratott. Szombaton 18 órától ismét idegenben szólítja a sorsolás Cseh Botondékat, a negyedik fordulóban ugyanis az Endo Plus Service-Honvéd otthonában lépnek pályára.

Az SZTE-Szedeákra újabb idegenbeli meccs vár.
Az SZTE-Szedeákra újabb idegenbeli meccs vár. Fotó: Karnok Csaba

Korábbi SZTE-Szedeák-játékosok a túloldalon

A fővárosiak szintén két győzelemmel és egy vereséggel állnak a férfi kosárlabda NB I./A csoportban, ráadásul ugyanúgy az előző fordulóban veszítették el veretlenségüket, miután alulmaradtak a Kaposvár otthonában. A fővárosi csapat egy debreceni sikert követően a Paksot múlta felül hazai környezetben, majd a szezon közben egy bombaigazolást is nyélbe ütött, hiszen hazacsábította a magyar válogatottnál is számításba vett Valerio Bodon-Vincentet. A Honvédnál két korábbi Szedeák-játékos is szerepel Mucza Tamás és Keller Iván személyében. 

Nem csupán az idei mérleg azonos ebben a párosításban, hanem az egymás elleni meccsek terén is hasonlóan állnak a felek. Mióta a Honvéd visszajutott az A csoportba, összesen tízszer találkozott egymással a két csapat, az elmúlt öt évben lejátszott találkozókon pedig öt Honvéd-siker mellett öt szegedi sikert jegyezhettünk fel, így aki a mai meccsen megszerzi a győzelmet, az nem csak a jelenlegi tabellán lép el a másiktól, de az egymás elleni mérleget is a maga javára billenti.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu