Amit lehetett, megtett a sérülésektől tizedelt Szedeák a fővárosban

Nehéz helyzetben vághatott neki a Honvéd elleni idegenbeli meccsnek az SZTE-Szedeák, amelyben ugyan Djordje Drenovac vállalni tudta a játékot, de a szegedi csapat hiányzóinak száma nőtt a szombati meccsre. Sérülés miatt ugyanis Zsíros Péter továbbra sem volt bevethető, és két légiósára, Keegan Recordsra és Josh Fortune-re sem számíthatott a szakmai stáb.

Ezúttal is több hiányzója volt az SZTE-Szedeáknak. Fotó: Karnok Csaba

Öt percen keresztül mezőnyből nem tudott kosarat szerezni a Szedeák, amely csak büntetőkből volt eredményes. A Honvéd centere, Simmons viszont él, és nyolc pontjának köszönhetően hamar tízzel lépett meg a fővárosi csapat, így időt kért a Szedeák. 13–3 után megjöttek a szegedi mezőnykosarak is, de a második negyed közepére a jóval bővbb rotációval dolgozó Honvéd 18 ponttal vezetett. Támadásban továbbra is nehezen találta a ritmust a Szedeák, amelyben fiatal magyar játékosok már az első félidőben lehetőséget kaptak, a Honvéd pedig 41–25-re vezetett a félidőben.

Két szegedi triplával kezdődött a második félidő, amely az első távoliakat jelentette a Tisza-partiak oldaláról. Elkapta a ritmust a Szedeák, és a fiatal Papp Botond újabb triplájával tíz ponton belülre zárkózott fel Simándi Árpád cspata 56–47-nél.

Hogy milyen a sors, Cseh Botond sem tudta folytatni a játékot, majd Reizinger hármasával ismét tíz fölé nőtt a különbség. A sérülésektől tizedelt Szedeák ugyan a végéig küzdött, és ezúttal is megmaradt a tartása a meccs végéig, de ilyen körülmények között nem volt reális esélye arra, hogy nyerjen a fővárosban, így a Honvéd szezonbeli harmadik sikerét aratta, az SZTE-Szedeák pedig két győzelemmel és két vereséggel várhatja a folytatást, remélhetőleg már bővebb kerettel.

Endo Plus Service-Honvéd–SZTE-Szedeák 78–61 (24–15, 17–10, 18–23, 19–13)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 4. forduló. Budapest, Ludovika Aréna, 800 néző. Vezette: Benczur, Makrai, Dr. Nagy.

Honvéd: Simon, Rush 7, Kopácsi 3/3, Keller 6/3, Simmons 13. Csere: VALERIO-BODON 18/9, DIMITRIJEVICS 10/6, Dorogi 6, O'Bannon 9/3, Reizinger 5/3, Dócs, Radó 2. Vezetőedző: Zlatko Jovanovics.

SZTE-Szedeák: Vulikics 15/3, Kerpel-Fronius 7, Cseh 4/3, Drenovac 13, Anda 9. Csere: Polányi 8/6, PApp B. 3/3, Kiss-Leizer 2, Mészáros, Kis, Körtvélyessy, Vilmányi. Vezetedző: Simándi Árpád.