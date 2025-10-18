október 18., szombat

Lukács névnap

10°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

55 perce

Amit lehetett, megtett a sérülésektől tizedelt Szedeák a fővárosban

Címkék#SZTE-Szedeák#Honvéd#kosárlabda

További kulcsjátékosok dőltek ki a csapatnál. Elképesztő sérüléshullám sújtja az SZTE-Szedeákot, amely kulcsemberei nélkül lépett pályára a Honvéd otthonában.

Vajgely Pál

Nehéz helyzetben vághatott neki a Honvéd elleni idegenbeli meccsnek az SZTE-Szedeák, amelyben ugyan Djordje Drenovac vállalni tudta a játékot, de a szegedi csapat hiányzóinak száma nőtt a szombati meccsre. Sérülés miatt ugyanis Zsíros Péter továbbra sem volt bevethető, és két légiósára, Keegan Recordsra és Josh Fortune-re sem számíthatott a szakmai stáb.

Ezúttal is több hiányzója volt az SZTE-Szedeáknak.
Ezúttal is több hiányzója volt az SZTE-Szedeáknak. Fotó: Karnok Csaba

Öt percen keresztül mezőnyből nem tudott kosarat szerezni a Szedeák, amely csak büntetőkből volt eredményes. A Honvéd centere, Simmons viszont él, és nyolc pontjának köszönhetően hamar tízzel lépett meg a fővárosi csapat, így időt kért a Szedeák. 13–3 után megjöttek a szegedi mezőnykosarak is, de a második negyed közepére a jóval bővbb rotációval dolgozó Honvéd 18 ponttal vezetett. Támadásban továbbra is nehezen találta a ritmust a Szedeák, amelyben fiatal magyar játékosok már az első félidőben lehetőséget kaptak, a Honvéd pedig 41–25-re vezetett a félidőben.

Két szegedi triplával kezdődött a második félidő, amely az első távoliakat jelentette a Tisza-partiak oldaláról. Elkapta a ritmust a Szedeák, és a fiatal Papp Botond újabb triplájával tíz ponton belülre zárkózott fel Simándi Árpád cspata 56–47-nél.

Hogy milyen a sors, Cseh Botond sem tudta folytatni a játékot, majd Reizinger hármasával ismét tíz fölé nőtt a különbség. A sérülésektől tizedelt Szedeák ugyan a végéig küzdött, és ezúttal is megmaradt a tartása a meccs végéig, de ilyen körülmények között nem volt reális esélye arra, hogy nyerjen a fővárosban, így a Honvéd szezonbeli harmadik sikerét aratta, az SZTE-Szedeák pedig két győzelemmel és két vereséggel várhatja a folytatást, remélhetőleg már bővebb kerettel.

Endo Plus Service-Honvéd–SZTE-Szedeák 78–61 (24–15, 17–10, 18–23, 19–13)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 4. forduló. Budapest, Ludovika Aréna, 800 néző. Vezette: Benczur, Makrai, Dr. Nagy. 
Honvéd: Simon, Rush 7, Kopácsi 3/3, Keller 6/3, Simmons 13. Csere: VALERIO-BODON 18/9, DIMITRIJEVICS 10/6, Dorogi 6, O'Bannon 9/3, Reizinger 5/3, Dócs, Radó 2. Vezetőedző: Zlatko Jovanovics.
SZTE-Szedeák: Vulikics 15/3, Kerpel-Fronius 7, Cseh 4/3, Drenovac 13, Anda 9. Csere: Polányi 8/6, PApp B. 3/3, Kiss-Leizer 2, Mészáros, Kis, Körtvélyessy, Vilmányi. Vezetedző: Simándi Árpád. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu