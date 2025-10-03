Jól reagált a megváltozott helyzetre, a második meccsét is megnyerte a Szedeák

Ezúttal fordítva alakult a forgatókönyv a szezonnyitóhoz képest az SZTE-Szedeák számára. Cseh Botondék Pakson korán 18 pontos hátrányba kerültek, azonban végül kétszeri hosszabbítást követően nyerni tudtak a férfi kosárlabda NB I./A csoportban. A szezonbeli első hazai meccsen éppen 18 ponttal vezettek a szegediek a félidőhöz közeledve, és ugyan a vendégek többször is feljöttek egylabdás különbségre, végig sikerült megőriznie előnyét a Tisza-parti csapatnak, így megnyerte a meccset. Tette mindezt úgy, hogy csupán hat emberrel játszott ezen az estén, miután a találkozó előtt Djordje Drenovac és Zsíros Péter is megsérült a Szedeák keretéből.

Együtt küzdötte ki a sikert az SZTE-Szedeák a Kaposvár ellen. Fotó: Karnok Csaba

– Az első félidőben nagyon jól játszottunk, a szünet előtt volt egy kilengésünk. A harmadik negyedben a Kaposvár váltott egy picit, ott több időre volt szükségünk, mire alkalmazkodtunk ehhez. Azt gondolom, megérdemelten nyertünk, végig vezettünk, kontrolláltuk a meccset. A végjáték lehetett volna egy kicsit jobb, de minden jó, ha jó a vége! Gratulálok a srácoknak, csapatként játszottunk, küzdöttünk, együtt védekeztünk, ez hozta meg a sikert. Sajnos a sérüléseket nem tudjuk befolyásolni, de mindenki gyorsan lereagálta ezt a helyzetet, így mindenki megtalálta a helyét. Nagyon köszönjük a szurkolóink mai támogatását is – mondta a meccset követően Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

SZTE-Szedeák: kettőből kettő

A sikert legfőképpen nagyszerű csapatjátékának köszönhette az SZTE-Szedeák, azonban Vuk Vulikics kulcsfontosságú hármasokkal járult hozzá a győzelemhez. A szegediek irányítója tíz távoli kísérletéből hatot is bedobott, ezzel egymaga többször volt eredményes triplából, mint a Kaposvár.

– Remek győzelem! Voltak váratlan problémáink, mivel Djordje és Zsír megsérült, de igazi csapatként álltunk ki, keményen küzdöttünk. Köszönet a szurkolóknak, remek hangulatot teremtettek. Megérdemelten győztünk! Jól kezdtük a szezont, és így kell folytatnunk, hogy sikeresek maradhassunk – mondta Vuk Vulikics, aki 25 pontjával a mezőny legeredményesebb játékosa lett.