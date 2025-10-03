október 3., péntek

Helga névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

4 órája

Jól reagált a megváltozott helyzetre, a második meccsét is megnyerte a Szedeák

Címkék#Kaposvár#SZTE-Szedeák#Vuk Vulikics

Győztes debütálás hazai pályán. Megnyerte szezonbeli első hazai mérkőzését az SZTE-Szedeák, amely roppant szűk rotációval játszva is óriásit küzdött, és legyőzte a Kaposvárt.

Vajgely Pál

Ezúttal fordítva alakult a forgatókönyv a szezonnyitóhoz képest az SZTE-Szedeák számára. Cseh Botondék Pakson korán 18 pontos hátrányba kerültek, azonban végül kétszeri hosszabbítást követően nyerni tudtak a férfi kosárlabda NB I./A csoportban. A szezonbeli első hazai meccsen éppen 18 ponttal vezettek a szegediek a félidőhöz közeledve, és ugyan a vendégek többször is feljöttek egylabdás különbségre, végig sikerült megőriznie előnyét a Tisza-parti csapatnak, így megnyerte a meccset. Tette mindezt úgy, hogy csupán hat emberrel játszott ezen az estén, miután a találkozó előtt Djordje Drenovac és Zsíros Péter is megsérült a Szedeák keretéből.

Együtt küzdötte ki a sikert az SZTE-Szedeák a Kaposvár ellen.
Együtt küzdötte ki a sikert az SZTE-Szedeák a Kaposvár ellen. Fotó: Karnok Csaba

– Az első félidőben nagyon jól játszottunk, a szünet előtt volt egy kilengésünk. A harmadik negyedben a Kaposvár váltott egy picit, ott több időre volt szükségünk, mire alkalmazkodtunk ehhez. Azt gondolom, megérdemelten nyertünk, végig vezettünk, kontrolláltuk a meccset. A végjáték lehetett volna egy kicsit jobb, de minden jó, ha jó a vége! Gratulálok a srácoknak, csapatként játszottunk, küzdöttünk, együtt védekeztünk, ez hozta meg a sikert. Sajnos a sérüléseket nem tudjuk befolyásolni, de mindenki gyorsan lereagálta ezt a helyzetet, így mindenki megtalálta a helyét. Nagyon köszönjük a szurkolóink mai támogatását is – mondta a meccset követően Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

SZTE-Szedeák: kettőből kettő

A sikert legfőképpen nagyszerű csapatjátékának köszönhette az SZTE-Szedeák, azonban Vuk Vulikics kulcsfontosságú hármasokkal járult hozzá a győzelemhez. A szegediek irányítója tíz távoli kísérletéből hatot is bedobott, ezzel egymaga többször volt eredményes triplából, mint a Kaposvár.

– Remek győzelem! Voltak váratlan problémáink, mivel Djordje és Zsír megsérült, de igazi csapatként álltunk ki, keményen küzdöttünk. Köszönet a szurkolóknak, remek hangulatot teremtettek. Megérdemelten győztünk! Jól kezdtük a szezont, és így kell folytatnunk, hogy sikeresek maradhassunk – mondta Vuk Vulikics, aki 25 pontjával a mezőny legeredményesebb játékosa lett.

– Gratulálok a Szegednek, megérdemelten nyertek! Nagyot harcoltunk, de rosszul kezdtünk, és a végén ugyan volt dobásunk az egyenlítésre, de a legnagyobb problémánk ma este támadásban volt. Nem tudtuk megoldani a szegedi védekezést, reális eredmény született. Gratulálok a saját csapatomnak is a jó, kemény, kitartó játék miatt! – nyilatkozta a találkozót követően Dzunics Braniszlav, a Kaposvár vezetőedzője. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu