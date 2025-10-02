22 órája
Elképesztő szívvel játszva húzta be a második meccsét is a Szedeák - fotók
Két játékosuk is hiányzott. Csupán egyetlen cserével játszva aratott újabb bravúros győzelmet az SZTE-Szedeák, amely kiváló kezdését követően három ponttal győzött a Kaposvár ellen.
Tovább szűkültek az SZTE-Szedeák rotációs lehetőségei a szezon első hazai bajnokijára, ugyanis Djordje Drenovac és Zsíros Péter sem tudta vállalni a játékot sérülése miatt, Kerpel-Fronius Gáspár viszont már pályára léphetett. Két triplával kezdett a Szedeák, és a Kaposvár ugyan feljött két pontra, de a negyed második fele remek játékot hozott szegedi részről, és Polányi Kristóf triplájával kereken tíz ponttal vezetett a Szedeák. A lepattanókat továbbra is kontrollálta a Szedeák, amely védekezésben is remekül teljesített, és Cseh Botond vezérletével magabiztos előnyt épített ki a félidő végéhez közeledve. Wilson jegyezte az első kaposvári triplákat, amivel közelebb jöttek a vendégek, de így is 12 ponttal vezetett a Szedeák a nagyszünetben.
Csupán Fortune középtávolija jelentette a szegedi pontokat a négy perc játék után, így 38–33-nál időt kért Simándi Árpád. Vulikicstől érkezett öt nagyon fontos pont, és bár többször is egylabdás különbség alakult ki, nem hagyta egyenlíteni ellenfelét a Szedeák, és 48–44-ről várhatta az utolsó tíz percet.
Vulikics büntetői, majd triplája után megduplázta csapata előnyét, 55–47-nél már a vendégek kértek időt. Cseh, majd megint az irányító szórt be egy hármast, újra kétszámjegyű lett a szegedi előny 61–49-nél. Fortune dobta a negyed negyedik szegedi tripláját, amivel már nagy lépést tett a győzelem felé a csupán hatemberes rotációval játszó Szedeák. Izgalmas lett a vége, hárompontos különbségnél Records mindkét büntetőjét kihagyta, majd Filipovity felezett a vonalról, 67–65-nél újra az amerikai center büntetői következtek. Egyet dobott be, de Trammell triplája lejött, így ismét egy heroikus sikert aratott a Szedeák!
Póló után kosárban is sikerült: a Szedeák legyőzte a KaposvártFotók: Karnok Csaba
SZTE-Szedeák–Kaposvár 68–65 (18–8, 18–16, 12–20, 20–21)
Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 2. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Goda, Györfy, Jakab.
SZTE-Szedeák: VULIKICS 25/18, CSEH 1/3, Kerpel-Fronius 2, Fortune 18/9, RECORDS 5. Csere: Polányi 3/3. Vezetőedző: Simándi Árpád.
Kaposvár: Trammell 6, Paár 4, WILSON 18/6, FILIPOVITY23/6, Parker. Csere: Walker 6, Roszics, Buzás 3/3, Puska 2, Kis 3. Vezetőedző: Dzunics Braniszlav.
Kipontozódott: Kerpel-Fronius (39.).
