Elképesztő szívvel játszva húzta be a második meccsét is a Szedeák - fotók

Tovább szűkültek az SZTE-Szedeák rotációs lehetőségei a szezon első hazai bajnokijára, ugyanis Djordje Drenovac és Zsíros Péter sem tudta vállalni a játékot sérülése miatt, Kerpel-Fronius Gáspár viszont már pályára léphetett. Két triplával kezdett a Szedeák, és a Kaposvár ugyan feljött két pontra, de a negyed második fele remek játékot hozott szegedi részről, és Polányi Kristóf triplájával kereken tíz ponttal vezetett a Szedeák. A lepattanókat továbbra is kontrollálta a Szedeák, amely védekezésben is remekül teljesített, és Cseh Botond vezérletével magabiztos előnyt épített ki a félidő végéhez közeledve. Wilson jegyezte az első kaposvári triplákat, amivel közelebb jöttek a vendégek, de így is 12 ponttal vezetett a Szedeák a nagyszünetben.

Cseh Botond ismét húzóembere volt az SZTE-Szedeáknak. Fotó: Karnok Csaba

Csupán Fortune középtávolija jelentette a szegedi pontokat a négy perc játék után, így 38–33-nál időt kért Simándi Árpád. Vulikicstől érkezett öt nagyon fontos pont, és bár többször is egylabdás különbség alakult ki, nem hagyta egyenlíteni ellenfelét a Szedeák, és 48–44-ről várhatta az utolsó tíz percet.

Vulikics büntetői, majd triplája után megduplázta csapata előnyét, 55–47-nél már a vendégek kértek időt. Cseh, majd megint az irányító szórt be egy hármast, újra kétszámjegyű lett a szegedi előny 61–49-nél. Fortune dobta a negyed negyedik szegedi tripláját, amivel már nagy lépést tett a győzelem felé a csupán hatemberes rotációval játszó Szedeák. Izgalmas lett a vége, hárompontos különbségnél Records mindkét büntetőjét kihagyta, majd Filipovity felezett a vonalról, 67–65-nél újra az amerikai center büntetői következtek. Egyet dobott be, de Trammell triplája lejött, így ismét egy heroikus sikert aratott a Szedeák!