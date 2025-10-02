október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

6 órája

Elképesztő szívvel játszva húzta be a második meccsét is a Szedeák - fotók

Címkék#Kaposvár#SZTE-Szedeák#kosárlabda

Két játékosuk is hiányzott. Csupán egyetlen cserével játszva aratott újabb bravúros győzelmet az SZTE-Szedeák, amely kiváló kezdését követően három ponttal győzött a Kaposvár ellen.

Vajgely Pál

Tovább szűkültek az SZTE-Szedeák rotációs lehetőségei a szezon első hazai bajnokijára, ugyanis Djordje Drenovac és Zsíros Péter sem tudta vállalni a játékot sérülése miatt, Kerpel-Fronius Gáspár viszont már pályára léphetett. Két triplával kezdett a Szedeák, és a Kaposvár ugyan feljött két pontra, de a negyed második fele remek játékot hozott szegedi részről, és Polányi Kristóf triplájával kereken tíz ponttal vezetett a Szedeák. A lepattanókat továbbra is kontrollálta a Szedeák, amely védekezésben is remekül teljesített, és Cseh Botond vezérletével magabiztos előnyt épített ki a félidő végéhez közeledve. Wilson jegyezte az első kaposvári triplákat, amivel közelebb jöttek a vendégek, de így is 12 ponttal vezetett a Szedeák a nagyszünetben. 

Cseh Botond ismét húzóembere volt az SZTE-Szedeáknak.
Cseh Botond ismét húzóembere volt az SZTE-Szedeáknak. Fotó: Karnok Csaba

Csupán Fortune középtávolija jelentette a szegedi pontokat a négy perc játék után, így 38–33-nál időt kért Simándi Árpád. Vulikicstől érkezett öt nagyon fontos pont, és bár többször is egylabdás különbség alakult ki, nem hagyta egyenlíteni ellenfelét a Szedeák, és 48–44-ről várhatta az utolsó tíz percet. 

Vulikics büntetői, majd triplája után megduplázta csapata előnyét, 55–47-nél már a vendégek kértek időt. Cseh, majd megint az irányító szórt be egy hármast, újra kétszámjegyű lett a szegedi előny 61–49-nél. Fortune dobta a negyed negyedik szegedi tripláját, amivel már nagy lépést tett a győzelem felé a csupán hatemberes rotációval játszó Szedeák. Izgalmas lett a vége, hárompontos különbségnél Records mindkét büntetőjét kihagyta, majd Filipovity felezett a vonalról, 67–65-nél újra az amerikai center büntetői következtek. Egyet dobott be, de Trammell triplája lejött, így ismét egy heroikus sikert aratott a Szedeák!

Póló után kosárban is sikerült: a Szedeák legyőzte a Kaposvárt

Fotók: Karnok Csaba

 

SZTE-Szedeák–Kaposvár 68–65 (18–8, 18–16, 12–20, 20–21)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 2. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Goda, Györfy, Jakab.
SZTE-Szedeák: VULIKICS 25/18, CSEH 1/3, Kerpel-Fronius 2, Fortune 18/9, RECORDS 5. Csere: Polányi 3/3. Vezetőedző: Simándi Árpád.
Kaposvár: Trammell 6, Paár 4, WILSON 18/6, FILIPOVITY23/6, Parker. Csere: Walker 6, Roszics, Buzás 3/3, Puska 2, Kis 3. Vezetőedző: Dzunics Braniszlav.
Kipontozódott: Kerpel-Fronius (39.).

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu