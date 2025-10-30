Ellenkező utat bejárva érkezik a pénteki meccsre a Szedeák és ellenfele

Pénteken 18 órától idegenbeli bajnokival folytatja a szezonját az SZTE-Szedeák, amely a férfi kosárlabda NB I./A csoport egyik legnagyobb tradíciójával rendelkező csapatának otthonában, Körmenden lép pályára. A két csapat ellenkező utat járt be az elmúlt hetekben, hiszen a szegediek két győztes mérkőzésüket követően legutóbbi három bajnokijukat elveszítették. Tették ezt úgy, hogy rendre több alapemberükre sem számíthattak, az pedig, hogy ki lesz végül bevethető a péntek esti meccsen, az esélyeket is jelentősen befolyásolhatja. Az Egis Körmend ugyan három elveszített meccsel kezdte az idei szezont, ám ezt követően legutóbbi két bajnokijukat megnyerték, viszont mostanra már a vezetőedző személye, és a keret összetétele is módosult. Az évad előtt érkezett Teo Hojc távozott a kispadról, azóta a csapatot korábban is irányító Kocsis Tamás vezetésével készülnek a körmendiek.

Az SZTE-Szedeák legutóbb az Alba ellen is felvette a harcot. Fotó: Gémes Sándor

A szegediek ellenfelénél két légiós poszton is csere történt, miután Chuba Ohams és Trevor Blondin sem a Körmend játékosa már. Előbbi pótlására Andrew Smith-t szerette volna leigazolni a Körmend, ám az ő szerződtetése végül az orvosi vizsgálatokat követően nem valósult meg, így center posztra Nate Grimes csatlakozott a vasiakhoz. Mellette a héten érkezett C. J. Kelly játékengedélye is megérkezett, így a két amerikai légiós már pályára léphet a péntek esti meccsen.

Egy bravúrhoz mindenképp elengedhetetlen az a küzdőszellem, amely a szegedieket az Alba ellen is jellemezte: bár több fontos játékosára sem számíthatott a szegedi csapat, Magyarország egyik topcsapatával szemben is sokáig meccsben volt a Tisza-parti gárda, ez a hozzáállás pedig Körmenden is rengeteget jelenthet.

