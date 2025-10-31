Körmenden is megvolt a tartása a Szedeáknak, paprikásan alakult a meccs vége

Zsíros Péter ugyan visszatérhetett, két légiósára, Keegan Recordsra és Josh Fortune-re ugyanakkor továbbra sem számíthatott az SZTE-Szedeák a péntek esti, körmendi bajnokin, a hazaiaknál viszont ott volt a héten igazolt két új légiós, C.J. Kelly és Nate Grimes is, valamint Durázi Krisztofer is játékra jelentkezett. Avery pontjaira Anda válaszolt szegedi részről, és öt perc elteltével egy labdaszerzés után Cseh ziccerével először vezetett a meccsen a Szedeák 12–13-nál. A magyar válogatottnál is számításba vett fiatal hármasával 15–18-ra is vezetett a csapat, és a Körmend ugyan egy pillanatra átvette a vezetést, de Vulikics triplájával egy ponttal a szegediek álltak jobban tíz perc után. Egészen az utolsó percig egy labdánál nagyobb különbség nem alakult ki a második negyed során, bár többnyire a Szedeáknál volt az előny. A húszpontos Avery vezetésével azonban a Körmend átvette a vezetést, majd Moore büntetőivel öttel vezetett a vasi csapat, 49–44 a nagyszünetben.

Az SZTE-Szedeák komoly hátrányból is visszajött a meccsbe Körmenden. Fotó: Gémes Sándor

Hétpontos hátrányban is volt a Szedeák, de Vulikics egy négypontos akcióval közelebb hozta csapatát. Ezt követően viszont percekig nem tudott kosarat szerezni a Szedeák, huszonöt perc játék után több mint húsz alkalommal dobhatott büntetőt a Körmend, Avery újabb pontjával nyolcra duzzasztotta a különbséget, majd Moore betörése után először volt kétszámjegyű a hátrány 64–54-nél, jött is Simándi Árpád időkérése. Zsíros hármasával jött be tíz alá a Szedeák, viszont Avery visszadobta a távolit.

Tizenhéttel is vezetett a Körmend, viszont ezúttal sem tört meg a Szedeák, amely Kerpel-Fronius kettő plusz egyével tízen belülre jött , mi több, két és fél perc alatt öt pontra zárkózott, 78–73-nál a hazaiak kértek időt. A korábban Szegeden is játszó Ivosev könyökölte telibe Polányit, viszont videózás után sem járt érte komolyabb szankció, majd amikor egy labdára jött fel a Szedeák, éppen Ivosev volt eredményes egy támadólepattanó után, 80–75. Kicsivel több, mint három perccel a vége előtt Ferencz triplájával ismét tíz volt a hátrány, 89–79-nél kértek időt a szegediek.