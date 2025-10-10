Veretlenek találkoznak szombaton a Tiszaligetben

Két bravúros sikerrel kezdte a szezont az SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata, amely előbb Pakson kétszeri hosszabbítást követően tudott nyerni, majd múlt csütörtökön szűkös kerettel felállva is sikerült nyernie a Kaposvár ellen. Kétségtelenül a szezon egyik legnehezebb kihívása vár szombaton Kerpel-Fronius Gáspárékra, hiszen a legutóbbi bajnokság aranyérmeséhez, a Szolnoki Olajbányászhoz látogatnak.

Keegan Records palánk alatti munkájára nagy szüksége lehet Szolnokon is az SZTE-Szedeáknak. Fotó: Karnok Csaba

A címvédő szintén hibátlan mérleggel áll ebben a szezonban, miután a Kaposvár elleni hazai győzelmet követően Oroszlányban is nyert a Szolnok. Az Olaj alaposan átalakult a nyáron, hiszen a teljes légiós kontingens lecserélődött, valamint a bajnokcsapat edzője, Oliver Vidin is távozott, akinek a helyére a bosnyák Vedran Bosnic érkezett.

Bár a Tiszaligetben győzni közel sem ígérkezik könnyed feladatnak, a szegediek esélyeit valamelyest javíthatja, hogy a Szolnok hétközben is pályára lépett: igaz, a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulóját egy könnyed, 30 pontos győzelemmel kezdte a Levice ellen. Ugyanakkor a következő szerdán már újabb BL-meccs vár a regnáló magyar bajnokra Athénban. Kérdéses, hogy a szegedi hiányzók közül ki tudja majd vállalni a játékot, hiszen legutóbb egy hatfős rotációval múlta felül a Kaposvárt a Szedeák.

Az A csoporttal kapcsolatos hír, hogy a szegediek jövő heti ellenfele, a Honvéd szerződtette az Egyesült Államokból hazatérő Valerio-Bodon Vincentet.

Az SZTE-Szedeák legutóbb a Kaposvár ellen győzött