Kosárlabda

1 órája

Nem volt esélye a bravúrra a címvédő ellen a Szedeáknak

Továbbra is fontos játékosok hiányoztak a szegediektől. A Szolnoki Olajbányász játékára nem volt ellenszere az SZTE-Szedeáknak, amely elszenvedte első vereségét ebben az idényben.

Vajgely Pál

Továbbra is nélkülöznie kellett Zsíros Pétert és Djordje Drenovacot is az SZTE-Szedeáknak, amely a bajnoki címvédő Szolnok otthonában folytatta a bajnokságot. Bár hat szegedi ponttal kezdődött a meccs, erre Barnes három triplával válaszolt, és a hazaiak zsinórban 16 pontot szereztek szegedi válasz nélkül, így 16–6-nál kért időt Simándi Árpád. Nehezen találta a szolnoki védekezés ellenszerét a Szedeák, a távoli dobások pedig rendre kimaradtak a vendégektől, így tizenegypontos hátrányban volt egy negyed után a Szedeák.

Az SZTE-Szedeák nem tudta meglepni a címvédő Szolnokot.
Fotó: Mészáros János

Pár percig ugyan még tartotta a szoros meccset a Szedeák, ám a negyed második felében átrohant rajta a címvédő: az eladott labdákat rendre kosárral büntette a hazai csapat. A támadásban sokkal pontosabban, lendületesen játszó Szolnok közel harminc ponttal vezetett, de a félidőt Vulikics büntetői zárták, de így is 59-33 volt az állás a nagyszünetben.

A harmadik negyedre valamelyest sikerült stabilizálnia játékát a Szedeáknak, de nagy fordulatot nem hozott a meccs, a címvédő végig magabiztosan játszott. Az utolsó negyedben ugyan sikerült kozmetikáznia a kulcsembereit nélkülöző Szedeáknak, de az Olaj 24 ponttal nyert, ezzel pedig ebben a szezonban először szenvedtek vereséget Cseh Botondék, a Szolnok pedig megőrizte hibátlan mérlegét.

Szolnoki Olajbányász–SZTE-Szedeák 94–70 (24–13, 35–20, 21–15, 14–22)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 3. forduló. Szolnok, Tiszaligeti sportcsarnok, 1800 néző. Vezette: dr. Mészáros, Söjtöry, Lengyel.
Szolnok: SOMOGYI 9/6, BARNES 22/12, Pallai 13/6, Holt 6, SKEENS 16. Csere: Krnjajszki 7/3, Rudner 6/6, Molnár M. 6, Darthard 9/6, Arabo, Horváth Á. Vezetőedző: Vedran Bosnic.
SZTE-Szedeák: VULIKICS 25/15, Kerpel-Fronius 8/6, Cseh 10, Fortune 5/3, RECORDS 19. Csere: Polányi 3/3, Anda, Papp B., Vilmányi, Kis V. Vezetőedző: Simándi Árpád. 

