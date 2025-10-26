Csepelen sem lassított az SZVSE

Nem várt könnyű meccs a jó formában lévő SZVSE-re a Csepel otthonában, hiszen ebben a szezonban csupán a Monor tudott nyerni a csepeliek vendégeként. Szinte eseménytelenül telt el az első félidő, javarészt a mezőnyben zajlott a játék. A szünet után is érződött, hogy aki először betalál, az nagy lépést tesz a három pont felé. A szoros, rengeteg párharccal tarkított meccsen Zelman Levente mutatott be fontos védéseket, a szegediek kapusa is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy maradjon a gól nélküli állás. A túloldalon Dobronoky fejesénél mintha a hazai védő kezét is érte volna a labda, de néma maradt a síp.

Az SZVSE zsinórban ötödik meccsét nyerte meg, és már a dobogót ostromolja. Fotó: Török János

Nulla-nullával várhatták a felek a végjátékot is, majd az SZVSE-nek sikerült megszereznie a vezetést. Egy szöglet utáni kavarodásnál Amariutei elé került a labda, aki nagy erővel a kapuba lőtte azt. A hátralévő idő már lepörgött, a szegediek ezzel második csapatként nyerni tudtak Csepelen, és egymás után az ötödik mérkőzésüket is meg tudták nyerni. Ezzel jövő heti ellenfelükkel, a Dabassal azonos pontszámmal állnak a tabella ötödik helyén.

Kelemen Balázs: – Gratulálok a srácoknak, nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy tovább toljuk a sorozatunkat! Próbáljuk ütni a vasat, amíg meleg.

Csepel SC–SZVSE 0–1 (0–0)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 13. forduló. Budapest, Csepel stadion, 300 néző. Vezette: Góbi Soma Gábor (Havasi-Németh, Kovács Á.).

Csepel: Szűcs K. – Bende, Csabafi (Ézsiás, 84.), Tóth L. (Katkó, 22.), Pintér, Bencsetler (Szűcs L., 84.), Kubitsch (Árva, 84.), Túri, Torda (Bencze, 66.), Sükösd, Halácsi. Edző: Takács László.

SZVSE: Zelman – Kormányos, Tóth D., Csamangó, Dobronoky (Ábrahám-Fúrús, 72.), Albert (Beretka, 72.), Nagy B. (Mezei, 72.), Farkas, Kelemen V. (Benyó, 58.), Papp Á., Amariutei (Simon, 91.). Edző: Kelemen Balázs.

Gólszerző: Amariutei (79.).