Szegedi veresége pecsételte meg a bajnokesélyesként emlegetett csapat edzőjének sorsát

Nem jó ómen a III. Kerület számára, ha Szegedre kell utaznia. Az NB III. Dél-keleti csoportjában ugyanis ebben a szezonban másodjára is vereséget szenvedett az óbudai csapat, amely augusztus végén a Szeged-Csanád GA II. otthonában kapott ki 3–1-re, majd a legutóbbi fordulóban szintén ilyen arányban maradt alul az SZVSE vendégeként.

Az SZVSE elleni vereség után már nem Harmati Tamás irányítja a III. Kerületet. Fotó: Török János

Az SZVSE győzelme volt az utolsó csepp

A szezon előtt a bajnoki címre is esélyesnek tartott III. Kerület közösségi oldalán jelentette be, hogy szerződést bontott vezetőedzőjével, Harmati Tamással, aki így az SZVSE-stadionban irányította utoljára csapatát. Vele együtt távozik a stábból Czvitkovics Péter asszisztens edző is, a csapat irányítását ideiglenesen Györök Tamás utánpótlás szakmai igazgató és Kaszai Gábor, a klub U17-es csapatának vezetőedzője veszi át.

Az óbudaiak a második szegedi vereségükkel 10 meccs után 15 pontnál járnak, és a tabella hatodik helyéről várhatják a folytatást. Az őszi szezonban még a Hódmezővásárhelyi FC-vel találkoznak majd, egy hónap múlva, a november 9-i, 15. fordulóban a vásárhelyiek utaznak a III. Kerülethez.