A nyitóforduló óta várt erre az SZVSE

Nem várt könnyű feladat az SZVSE-re az NB III.-as bajnokság 10. fordulójában, hiszen az idény előtt a feljutásra is esélyes III. Kerületet fogadták. A fővárosiak kezdték jobban a meccset, ám Balogh védésének köszönhetően nem változott az állás. A félidő második felében már az SZVSE is helyzeteket tudott kidolgozni, sőt, néhány perccel a szünet előtt Kormányos jobb oldali beadását Dobronoky fejelte vissza a bal sarokba, amivel megszerezték a vezetést a Tisza-partiak.

A pirosmezes SZVSE egy nagyon értékes győzelmet szerzett a 10. fordulóban. Fotó: Török János

A második játékrészt két nagy lehetőséggel kezdte az SZVSE. Ezek még kimaradtak, nem sokkal később azonban egy szépen megjáratott labdát követően Kéri tálalt középre, ahol az üresen érkező Amariutei az ötösről a kapuba lőtt, 2–0. Hét perccel később eldöntötte a meccset az SZVSE, ezúttal is Dobronoky érkezett egy beadásra, fejese pedig a felső lécről Hajagos kapus hátára, majd onnan a gólvonal mögé pattant. A III. Kerület ugyan egy átlövéssel szépített, amikor Hegyesi távoli lökete a kapufáról vágódott be, de a győzelem miatt nem kellett izgulnia az SZVSE-nek, amely a nyitófordulót követően, 70 nap elteltével, másodjára tudott nyerni ebben a szezonban hazai pályán. A Vasutasok a következő fordulóban a sereghajtó Tiszaföldvárhoz utaznak.

Kelemen Balázs: – Nagyon értékes győzelmet arattunk, a III. Került egy nagyon jó csapat, amely játszani akarja a futballt. Jól működött a meccstervünk, felőröltük az ellenfelünket, és a második félidő alapján teljes megérdemelten nyertünk! Gratulálok a csapatnak!