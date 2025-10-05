október 5., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

A nyitóforduló óta várt erre az SZVSE

Legutóbb hetven napja volt erre példa. Bár nehezen indult az SZVSE számára a III. Kerület elleni hazai bajnoki, a szünet után viszont egyértelműen ellenfele föl nőtt, és begyűjtötte a három pontot a szegedi csapat.

Vajgely Pál

Nem várt könnyű feladat az SZVSE-re az NB III.-as bajnokság 10. fordulójában, hiszen az idény előtt a feljutásra is esélyes III. Kerületet fogadták. A fővárosiak kezdték jobban a meccset, ám Balogh védésének köszönhetően nem változott az állás. A félidő második felében már az SZVSE is helyzeteket tudott kidolgozni, sőt, néhány perccel a szünet előtt Kormányos jobb oldali beadását Dobronoky fejelte vissza a bal sarokba, amivel megszerezték a vezetést a Tisza-partiak.

A pirosmezes SZVSE egy nagyon értékes győzelmet szerzett a 10. fordulóban.
A pirosmezes SZVSE egy nagyon értékes győzelmet szerzett a 10. fordulóban. Fotó: Török János

A második játékrészt két nagy lehetőséggel kezdte az SZVSE. Ezek még kimaradtak, nem sokkal később azonban egy szépen megjáratott labdát követően Kéri tálalt középre, ahol az üresen érkező Amariutei az ötösről a kapuba lőtt, 2–0. Hét perccel később eldöntötte a meccset az SZVSE, ezúttal is Dobronoky érkezett egy beadásra, fejese pedig a felső lécről Hajagos kapus hátára, majd onnan a gólvonal mögé pattant. A III. Kerület ugyan egy átlövéssel szépített, amikor Hegyesi távoli lökete a kapufáról vágódott be, de a győzelem miatt nem kellett izgulnia az SZVSE-nek, amely a nyitófordulót követően, 70 nap elteltével, másodjára tudott nyerni ebben a szezonban hazai pályán. A Vasutasok a következő fordulóban a sereghajtó Tiszaföldvárhoz utaznak.

Kelemen Balázs: – Nagyon értékes győzelmet arattunk, a III. Került egy nagyon jó csapat, amely játszani akarja a futballt. Jól működött a meccstervünk, felőröltük az ellenfelünket, és a második félidő alapján teljes megérdemelten nyertünk! Gratulálok a csapatnak! 

Értékes győzelemmel folytatta az SZVSE az NB III.-ban

Fotók: Török János

 

SZVSE–III. Kerületi TVE 3–1 (1–0)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 10. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 200 néző. Vezette: ifj. Hartung Vilmos (Huszár, Csákó).
SZVSE: Balogh Cs. – Kormányos (Simon, 72.), Csamangó, Dobronoky (Benyó, 80.), Rádai, Albert (Papp Á., 57.), Mezei (Tóth D., 57.), Farkas M., Kelemen V., Kéri (Doszkocs, 72.), Amariutei. Edző: Kelemen Balázs.
III. Kerület: Hajagos – Fodor, Polónyi, Erdei, Pálvölgyi (Cseszneki, 55.), Tímári (Szűcs Á., 79.), Wirth, Schildkraut (Hegyi, a szünetben), Zajtai (Farkas B., a szünetben), Bencze, Bekker (Lencsés, a szünetben). Edző: Harmati Tamás.
Gólszerzők: Dobronoky (39., 60.), Amariutei (53.), ill. Hegyi (75.).

