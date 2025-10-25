Újabb alapembere nélkül folytathatja szériáját az SZVSE

Az őszi idény utolsó öt mérkőzése vár a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjában szereplő csapatokra, a 13. forduló nyitómérkőzését pedig a Szent Gellért Fórumban játsszák. Az elmúlt öt találkozóját nyeretlenül záró Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. visszacsúszott a tabellán, ám több győzelmének köszönhetően megelőzi az utolsó előtti Budapest Honvéd II.-t. A szegediek vasárnap 11 órától egy hatpontos meccset vívnak a Dunaharasztival, bár ellenfelük négy hellyel, ám csak három ponttal előzi meg őket. Ellenkező előjelekkel várhatja aktuális bajnokiját az SZVSE, amely az osztály egyik legjobb formájában lévő csapata jelenleg.

Idegenben gyűjtheti be zsinórban ötödik sikerét az SZVSE. Fotó: Török János

Újabb hiányzó az SZVSE-nél

A Vasutasok ugyanis négy meccset nyertek zsinórban, ennek a sorozatnak köszönhetően pedig egészen az ötödik helyig kapaszkodtak fel a tabellán. Vasárnap 13 órától ahhoz a Csepelhez látogatnak, amely főleg hazai környezetben erős, saját szurkolói előtt ebben a szezonban csak egyszer maradt alul. Az a Monor tudott győzni Csepelen, amely az előző fordulóban az SZVSE-pályán hagyta veretlenségét, ezzel pedig át kellett adnia első helyét is a tabellán. A szegedieknél ezen a mérkőzésen begyűjtötte ötödik sárga lapját Rádai Gergely, aki így eltiltása miatt nem léphet pályára vasárnap.

Hiába volt temérdek helyzete, végül meg kellett elégednie egy ponttal a BKV Előre otthonában a Hódmezővásárhelyi FC-nek. A kék-sárgák vasárnap 13 órától hazai pályán feledtethetik a múlt heti mérkőzést, igaz, az osztály évek óta meghatározónak számító csapata, az ESMTK ellen ez közel sem ígérkezik könnyed feladatnak. A pesterzsébetiek nem kezdték jól az idényt, ám mostanra kiegyenesedtek, olyannyira, hogy 12 meccset követően a legkevesebb kapott góllal rendelkeznek az osztály csapatai közül, csupán kilenc alkalommal vették be a kapujukat, így a vásárhelyieknek ezúttal is nagyon koncentrálniuk kell majd a kapu előtt.