Atlétika

54 perce

A világcsúcs megdöntéséért érkezett Szegedre a szombathelyi atléta

Címkék#Tisza kupa#Szabados Ármin#SZVSE

Hosszú idő után rendezték meg a versenyt. Az SZVSE egy hazai rendezésű, nemzetközi minősítésű viadallal zárta le az idei versenyszezont, amelynek tétje többek között a kalapácsvetők világcsúcsa volt.

Vajgely Pál

2020-ban újították fel az SZVSE atlétikai pályáját, ám azóta hitelesítési gondok mellett a koronavírus járvány is közbeszólt – idén viszont már semmi nem akadályozhatta meg, hogy megrendezzék a Tisza kupa nemzetközi minősítésű versenyt. A World Athleticsnél is bejegyzett viadalon a rendező szegedi klub mellett az ország szinte minden pontjáról több mint 110 nevezés érkezett.

Szabados Ármin az SZVSE versenyén próbálta meg ismét megdönteni a világrekordot.
Fotó: atletika.hu

A Tisza kupa egyik nagy kérdése az volt, hogy sikerül-e a korosztályos világcsúcs megdöntése Szabados Ármin számára. A szombathelyiek kalapácsvetője legutóbb Pápán 83.25 méterig jutott, a katari Ashraf Amgad El-Seify csúcsa pedig 85.57 méter volt. Nos, Szegeden nem dőlt meg a világrekord, miután a hét elején betegséggel küzdő Szabados Ármin 82.63 méterrel zárt, így az U20-as Európa-bajnok tovább vadássza a világ legjobb eredményét.

Hagyományt teremtene az SZVSE

– Ez is egy jó visszajelzés számunkra, hogy igény van a versenyre. Jövőre szeretnénk egy szezonnyitót is rendezi, ebben a régióban nagyon kevés hasonló megmérettetés van. Nem itt vártuk a nagy eredményeket, hiszen a szezon végén járunk, de a jövőben hagyományosan szeretnénk minden évben megrendezni a Tisza kupát, amivel a régió versenylehetőségét is bővítenénk – mondta lapunknak Márton Anita, az SZVSE szakosztályvezetője.

A Tisza kupán a legkisebbeknek, azaz az U12-es korosztálynak is rendeztek versenyeket. A férfiak diszkoszvető számát Dobó Zsombor nyerte, az U20-as Eb-bronzérmes mellett testvére, Csanád az U18-asok diszkoszvető számában győzött, megelőzve klubtársát, Thékes Viktort. Dobó Csanád a korosztály súlylökő versenyét is megnyerte, itt Thékes Viktor harmadik lett. A felnőtt férfiak súlylökését Fekete István nyerte, aki egyébként diszkoszvetésben és kalapácsvetésben is új egyéni legjobbat ért el. 

