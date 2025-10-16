október 16., csütörtök

Gál névnap

16°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Görkorcsolya

1 órája

Bajnoki címekkel zárták a hosszú szezont a szegediek

Címkék#Sándor Lilla#Tornádó Team Szeged#görkorcsolya

Megfogyatkozva, de helytálltak a idényzáró versenyen. Szombathelyen rendezték meg a felnőtt gyorsasági görkorcsolyázók országos bajnokságát, amelyen a Tornádó Team Szeged tagjai remekül teljesítettek.

Vajgely Pál

A roppant hosszú versenyszezon lezárásaként Szombathelyen rendezték meg a felnőtt gyorsasági görkorcsolyázók országos bajnokságát. A Tornádó Team Szeged ha nem is teljes létszámban, de nagy elszántsággal állt rajthoz az évad utolsó viadalán. Iványi Kata és Sándor Lilla nem sokkal korábban még a kínai világbajnokságon versenyzett, a szombathelyi ob-n azonban magabiztos versenyzéssel nyertek bajnoki címeket valamennyi távon: Kata a rövid, míg Lilla a hosszú távokon állhatott a dobogó legmagasabb fokára.

A Tornádó Team Szeged eredményesen zárta a felnőtt ob-t.
A Tornádó Team Szeged eredményesen zárta a felnőtt ob-t. Fotó: Tornádó Team Szeged

Váltóban is nyert a Tornádó Team Szeged

A csapattagok nagyszerűen dolgoztak össze a mezőnyben induló, ám még a youth korosztályban versenyző Csanádi Jázminért, akinek nem is hiányzott sok a dobogó eléréséhez a pontversenyben. A Tornádó Team Szeged fiatalja végül a négy táv alapján a hatodik helyen zárta az országos bajnokság népes mezőnyében. Még nála is fiatalabbként vett részt az ob-n Kapuvári Eszter, aki országos bajnoki címet szerzett a női váltó tagjaként, amelynek Iványi Kata és Sándor Lilla volt még a tagja. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu