Bajnoki címekkel zárták a hosszú szezont a szegediek

A roppant hosszú versenyszezon lezárásaként Szombathelyen rendezték meg a felnőtt gyorsasági görkorcsolyázók országos bajnokságát. A Tornádó Team Szeged ha nem is teljes létszámban, de nagy elszántsággal állt rajthoz az évad utolsó viadalán. Iványi Kata és Sándor Lilla nem sokkal korábban még a kínai világbajnokságon versenyzett, a szombathelyi ob-n azonban magabiztos versenyzéssel nyertek bajnoki címeket valamennyi távon: Kata a rövid, míg Lilla a hosszú távokon állhatott a dobogó legmagasabb fokára.

A Tornádó Team Szeged eredményesen zárta a felnőtt ob-t. Fotó: Tornádó Team Szeged

Váltóban is nyert a Tornádó Team Szeged

A csapattagok nagyszerűen dolgoztak össze a mezőnyben induló, ám még a youth korosztályban versenyző Csanádi Jázminért, akinek nem is hiányzott sok a dobogó eléréséhez a pontversenyben. A Tornádó Team Szeged fiatalja végül a négy táv alapján a hatodik helyen zárta az országos bajnokság népes mezőnyében. Még nála is fiatalabbként vett részt az ob-n Kapuvári Eszter, aki országos bajnoki címet szerzett a női váltó tagjaként, amelynek Iványi Kata és Sándor Lilla volt még a tagja.