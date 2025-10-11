október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Nincs már nyeretlen csapat a megyeegyben

Címkék#Sándorfalva#Makó#Bordány

Öt meccsel folytatódott az idény. Csonka fordulót rendeztek a vármegyei futball élvonalában, a Sándorfalva továbbra is remek formában van, megszerezte első idei sikerét a Deszk.

Vajgely Pál

Kilenc fordulót követően nincs már nyeretlen csapat a vármegyei futball élvonalában, miután a Deszk legyőzte a Szentesi Kinizsit, ezzel a deszkiek is megízlelhették a siker ízét. Győzelmükkel nem tudtak ellépni az utolsó helyről, hiszen a Hódmezővásárhelyi TUS egy hatpontos meccset nyert meg a Mórahalom vendégeként. Nehezen törte fel a SZEOL SC-FK Szegedet a Bordány, amely egy büntetőt is elhibázott még az első félidőben, de a szünet után cserejátékosai góljaival végül megszerezte a három pontot.

Cserejátékosainak köszönhetően lett a Bordányé a három pont a vármegyei futball élvonalának 9. fordulójában.
Cserejátékosainak köszönhetően lett a Bordányé a három pont a vármegyei futball élvonalának 9. fordulójában. Fotó: Gémes Sándor

A sok nehézséggel küzdő Makónak volt ugyan néhány lehetősége Sándorfalván, de a bajnokesélyes magabiztos játékot mutatva győzte le a Maros-partiakat, így megerősítette első helyét a bajnokságban. A játéknap egyetlen döntetlenjét a tiszaszigeti rangadó hozta.

Cserejátékosai hozták össze a Bordány szegedi győzelmét

Fotók: Gémes Sándor

 

Vármegyei futball, I. osztály, 9. forduló

Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Hódmezővásárhelyi TUS 1–3 (1–1)
Gólszerzők: Erhardt (25., 11-esből), ill. Kis D. (22.), Becsek (78., 83.).

Sándorfalva–Makó 3–0 (2–0)
Gólszerzők: Babolek (21.), Rabecz V. (33.), Oláh (61.).

Deszk–Szentesi Kinizsi 3–1 (1–0)
Gólszerzők: Szántó (33.), Baucic (74.), Csehó (91.), ill. Bartucz P. (59.).

Tiszasziget–Clean Star Complex Dorozsma 1–1 (1–1)
Gólszerzők: Rédei (28.), ill. Ottlik Márk (15.).

SZEOL SC-FK Szeged–DB Futball Bordány 0–2 (0–0)
Gólszerzők: Visnyei (66.), Kovács Zs. (70.).

A Csongrád-Draxi Gép Kft.–M-Perfect Home Algyő mérkőzést december 6-ra halasztották. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu