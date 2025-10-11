Nincs már nyeretlen csapat a megyeegyben

Kilenc fordulót követően nincs már nyeretlen csapat a vármegyei futball élvonalában, miután a Deszk legyőzte a Szentesi Kinizsit, ezzel a deszkiek is megízlelhették a siker ízét. Győzelmükkel nem tudtak ellépni az utolsó helyről, hiszen a Hódmezővásárhelyi TUS egy hatpontos meccset nyert meg a Mórahalom vendégeként. Nehezen törte fel a SZEOL SC-FK Szegedet a Bordány, amely egy büntetőt is elhibázott még az első félidőben, de a szünet után cserejátékosai góljaival végül megszerezte a három pontot.

Cserejátékosainak köszönhetően lett a Bordányé a három pont a vármegyei futball élvonalának 9. fordulójában. Fotó: Gémes Sándor

A sok nehézséggel küzdő Makónak volt ugyan néhány lehetősége Sándorfalván, de a bajnokesélyes magabiztos játékot mutatva győzte le a Maros-partiakat, így megerősítette első helyét a bajnokságban. A játéknap egyetlen döntetlenjét a tiszaszigeti rangadó hozta.