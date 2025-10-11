1 órája
Nincs már nyeretlen csapat a megyeegyben
Öt meccsel folytatódott az idény. Csonka fordulót rendeztek a vármegyei futball élvonalában, a Sándorfalva továbbra is remek formában van, megszerezte első idei sikerét a Deszk.
Kilenc fordulót követően nincs már nyeretlen csapat a vármegyei futball élvonalában, miután a Deszk legyőzte a Szentesi Kinizsit, ezzel a deszkiek is megízlelhették a siker ízét. Győzelmükkel nem tudtak ellépni az utolsó helyről, hiszen a Hódmezővásárhelyi TUS egy hatpontos meccset nyert meg a Mórahalom vendégeként. Nehezen törte fel a SZEOL SC-FK Szegedet a Bordány, amely egy büntetőt is elhibázott még az első félidőben, de a szünet után cserejátékosai góljaival végül megszerezte a három pontot.
A sok nehézséggel küzdő Makónak volt ugyan néhány lehetősége Sándorfalván, de a bajnokesélyes magabiztos játékot mutatva győzte le a Maros-partiakat, így megerősítette első helyét a bajnokságban. A játéknap egyetlen döntetlenjét a tiszaszigeti rangadó hozta.
Cserejátékosai hozták össze a Bordány szegedi győzelmétFotók: Gémes Sándor
Vármegyei futball, I. osztály, 9. forduló
Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Hódmezővásárhelyi TUS 1–3 (1–1)
Gólszerzők: Erhardt (25., 11-esből), ill. Kis D. (22.), Becsek (78., 83.).
Sándorfalva–Makó 3–0 (2–0)
Gólszerzők: Babolek (21.), Rabecz V. (33.), Oláh (61.).
Deszk–Szentesi Kinizsi 3–1 (1–0)
Gólszerzők: Szántó (33.), Baucic (74.), Csehó (91.), ill. Bartucz P. (59.).
Tiszasziget–Clean Star Complex Dorozsma 1–1 (1–1)
Gólszerzők: Rédei (28.), ill. Ottlik Márk (15.).
SZEOL SC-FK Szeged–DB Futball Bordány 0–2 (0–0)
Gólszerzők: Visnyei (66.), Kovács Zs. (70.).
A Csongrád-Draxi Gép Kft.–M-Perfect Home Algyő mérkőzést december 6-ra halasztották.
