Kihasználta a riválisok szabadnapját, és már második a Bordány
Csonka fordulót játszottak szombaton. Öt mérkőzést rendeztek meg a labdarúgó Csongrád-Csanád vármegyei futball élvonalának 9. fordulójában, az éllovas Sándorfalva újabb győzelmet aratott, a Bordány pedig cserejátékosainak köszönhetően győzött Szegeden.
A Csongrád–Algyő mérkőzést elhalasztották a vármegyei futball élvonalának kilencedik fordulójából, így csak öt mérkőzést rendeztek meg szombaton. A listavezető Sándorfalva újabb győzelmet aratott, miután a több játékosát nélkülöző Makó ellen végig irányítani tudta a játékot. Döntetlent hozott a forduló másik rangadója, a Tiszasziget–Dorozsma meccs.
Kihasználta riválisa halasztását a Bordány, amely ha nehezen is, de győzni tudott a SZEOL SC-FK Szeged vendégeként. A bordányiak egy tizenegyest is elhibáztak mg az első félidőben, a szünet után azonban két cserejátékosuk góljának köszönhetően végül megszerezték a három pontot. Szezonbeli első sikerét aratta a Deszk, amely a Szentesi Kinizsit győzte le: egy kontra után a hazaiak szereztek vezetést, majd egy bombagóllal egyenlítettek a Kurca-partiak, viszont a végjátékhoz közeledve egy kavarodás után ismét a Deszk került előnybe, majd egy kontrából lezárta a meccset. A múlt heti sikerét követően ismét nyert a Hódmezővásárhelyi TUS, amely egy hatpontos meccset nyert meg a Mórahalom vendégeként.
Vármegyei futball, I. osztály, 9. forduló
Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Hódmezővásárhelyi TUS 1–3 (1–1)
Mórahalom, 100 néző. Vezette: Bartucz Tamás – jól (Halász, Török).
Mórahalom: Stankovics – Rajsli, Nyíri, Szalai (Oláh Má., 77.), Szűcs (Gallyas, a szünetben), Császár, Oláh Mi., Jójárt, Erhardt, Tischner (Vörös, 75.), Monostori. Edző: Paksi Péter.
Hódmezővásárhelyi TUS: Kovács A. – Vass, Tóth J., Tatár (Barna, 60.), Buzás, Becsek (Török, 91.), Rau (Tószegi, 76.), Telek (Tóth M., 93.), Nagy A., Pacskó, Kis D. (Horváth Á., 72.). Edző: Horváth Zoltán.
Gólszerzők: Erhardt (25., 11-esből), ill. Kis D. (22.), Becsek (78., 83.).
Jók: Stankovics, Rajsli, Erhardt, ill. Tóth J., Nagy A., Becsek.
Paksi Péter: – Gratulálok a vendégeknek, megérdemelten nyertek!
Horváth Zoltán: – Az első tíz percben kerestük a játék ritmusát, ezt követően pedig fokozatosan átvettük az irányítást. Beszorítottuk a hazaiakat, volt több veszélyes pontrúgásunk, de komoly helyzetet mi sem tudtunk kialakítani. Szerencsére egy átlövésből meg tudtuk szerezni a vezetést. Néhány perccel később jogos 11-eshez jutott a Mórahalom egy kézre pattanó labda után. Az egyenlítést követően is az ellenfél térfélen pattogott a labda, de gól már nem született.A második játékrész elején voltak gondjaink, de stabilak maradtunk és veszélyesek voltak az ellentámadásaink, melyekből végül két szép gólt értünk el, így véleményem szerint megérdemelt győzelmet arattunk.
Sándorfalva–Makó 3–0 (2–0)
Sándorfalva, 150 néző. Vezette: Dobó Attila – jól (Minda, Paczér).
Sándorfalva: Sági – Molnár M., Bácsi (Buzai, 82.), Koncz (Budai, 72.), Oláh (Rabecz B., 64.), Babolek (Osvald, 82.), Rabecz V. (Dancsok, 79.), Juhász, Bitó, Széll, Gyuga. Edző: Antal Krisztián.
Makó: Szalkai – Fancsali (Molnár D., 64.), Vas, Kardos, Frank, Dancsó (Pepó, a szünetben), Széll (Beke, 72.), Vajna, Horváth E., Pataki (Beregszászi, 64.), Isaszegi. Edző: Retek Flórián.
Gólszerzők: Babolek (21.), Rabecz V. (33.), Oláh (61.).
Jók: mindenki, ill. Isaszegi, Horváth E., Kardos.
Antal Krisztián: – Jó volt újra hazai pályán játszani, úgy gondolom, sikerült kiszolgálni a közönségünket. Sok helyzetet dolgoztunk ki, ennek egy részét használtuk ki. A győzelmünket Varga Richárd csapatkapitányunknak ajánljuk!
Retek Flórián: – A sérülésektől és betegségektől tizedelt csapatom sajnos ma ennyire volt képes. Már a félidőben is kényszerű cseréket kellett végrehajtanom, de voltak pozitív teljesítmények azoknál, akik ma lehetőséget kaptak.
Deszk–Szentesi Kinizsi 3–1 (1–0)
Deszk, 50 néző. Vezette: Vereska Hunor – kiválóan (Gargya, Juhász).
Deszk: Mészáros L. – Molnár B., Köteles, Szántó, Adamov (Markovics, 58.), Csehó, Szabó R. (Csikkel, 93.), Baucic, Kovács B., Németh Z., Vörös. Edző: Kiss Máté.
Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Bíró (Illés, 71.), Zsíros (Fűri, 75.), Bartucz B., Mészáros M. (id. Mihály, 51.), Rostás, Bartucz P., ifj. Mihály (Ökrös, 86.), Koncz, Szőke (Papp M., a szünetben), Vincze. Edző: Szöllősi Ferenc.
Gólszerzők: Szántó (33.), Baucic (74.), Csehó (91.), ill. Bartucz P. (59.).
Jók: Köteles, Molnár B., Szántó, Baucic, Csehó, ill. Bartucz B., Bíró.
Kiss Máté: – Megérdemeltnek tartom a győzelmünk, azt gondolom, szinte minden mutatóban ellenfelünk fölé tudtunk női a mai meccsen. Sok sikert kívánok a Szentesnek!
Szöllősi Ferenc: – Sajnos nem mi rúgtuk az első gólt, ezek után pedig nem csak eredményben, hanem akaratban is felülmúlt bennünket az ellenfél. A meglévő akaratunk is görcsösségbe csapott át, ezzel megpecsételtük saját sorsunkat. Nehéz hetek várnak ránk, igyekezni fogunk.
Tiszasziget–Clean Star Complex Dorozsma 1–1 (1–1)
Tiszasziget, 100 néző. Vezette: Tasnádi Dávid Miklós – jól (Papp D., Kuklis).
Tiszasziget: Kiss D. – András (Pintér, 70.), Bozsik, Nagy M., Skribek B., Patai (Farkas A., 82.), Patkós (Baka, 63.), Kopasz (Skribek Á., 75.), Rédei, Bánóczki, Borgulya. Edző: Nyerges Dániel.
Dorozsma: Zékány – Szil, Kalapács, Burai (Gál, 58.), Ottlik Márk, Vajda, Ottlik Máté, Fülöp, Lóki (Bodonji, a szünetben), Csizmadia, Kis B. (Holcsik, 62.). Edző: Magyar György.
Gólszerzők: Rédei (28.), ill. Ottlik Márk (15.).
Jók: Rédei, Bozsik, Bánóczki, Kopasz, Skribek B., ill. Ottlik Márk, Bodonji, Szil.
Nyerges Dániel: – Őszintén megmondva, félig üres a pohár. A nagyobb helyzetek mi puskáztuk el. Az értékeink továbbra is megvannak, ezeket próbáljuk tovább erősíteni a jövőben.
Magyar György: – Az első félidei gólváltás után próbáltunk nyomást helyezni az ellenfelünkre, de hiába jutunk el a tizenhatosig, a kapu előtt még mindig nem vagyunk elég agresszívak, koncentráltak.
SZEOL SC-FK Szeged–DB Futball Bordány 0–2 (0–0)
Szeged-Petőfitelep, Szalai "Dzsínó" István sporttelep, 100 néző. Vezette: Kiss Richárd – jól (Gera, Kasnyik).
SZEOL SC-FK Szeged: Kovács Á. – Rácz B., Tóth G., Giba (Csehó, 54.), Verebély (Magyar, 75.), Tóth M., Csuka (Herczeg, 51.), Hegyesi B. (Tóth Á., 60.), Buchholcz (Hajdú, 84.), Indre, Sisák. Edző: Tóth János.
Bordány: Rabi – Krizs, Márki, Meszes, Sahin-Tóth (Kovács Zs., a szünetben), Baranyi, Sárkány (Heipl Á., 63.), Kártyás (Fodor, 54.), Bezzeg (Márton, 72.), Kovács K., Rádóczi (Visnyei, a szünetben). Edző: Forgács Dávid.
Gólszerzők: Visnyei (66.), Kovács Zs. (70.).
Jók: Rácz B., Indre, Buchholcz, ill. Meszes, Visnyei, Kovács Zs.
Tóth János: – Hatvan percig jól tartottuk magunkat, utána elkövettük a szokásos hibákat.
Forgács Dávid: – Egy zártan, jól védekező ellenféllel játszottunk. Kicsit ritmustalan volt a játékunk, de a szünet után kijavítottuk azt, ami az első félidőben nem ment, és feltörtük a SZEOL védelmét. Sok sikert ellenfelünknek!
A vármegyei I. osztály állása
|1.
|Sándorfalva
|9
|8
|1
|0
|32
|3
|25
|2.
|Bordány
|8
|6
|1
|1
|18
|8
|19
|3.
|Algyő
|8
|6
|1
|1
|17
|9
|19
|4.
|Makó
|8
|6
|0
|2
|20
|12
|18
|5.
|Tiszasziget
|9
|5
|2
|2
|25
|11
|17
|6.
|Dorozsma
|9
|4
|3
|2
|17
|8
|15
|7.
|Szentes
|9
|3
|1
|5
|21
|25
|10
|8.
|Csongrád
|8
|2
|1
|5
|12
|20
|7
|9.
|Hódmezővásárhelyi TUS
|9
|2
|0
|7
|12
|29
|6
|10.
|Mórahalom
|9
|1
|2
|6
|12
|25
|5
|11.
|SZEOL SC-FK Szeged
|9
|1
|1
|7
|15
|30
|4
|12.
|Deszk
|9
|1
|1
|7
|9
|30
|4
A 10. forduló programja: Szombat, 14.30: Csongrád-Draxi-Gép Kft.–Tiszasziget, M-Perfect Home-Algyő–Kéménygyártó-Mórahalom VSE, Szentesi Kinizsi–Sándorfalva. 17 óra: Hódmezővásárhelyi TUS–SZEOL SC-FK Szeged. Vasárnap, 14.30: DB Futball Bordány–Deszki SC, Makó FC–Clean Star Complex Dorozsma.