Kihasználta a riválisok szabadnapját, és már második a Bordány

A Csongrád–Algyő mérkőzést elhalasztották a vármegyei futball élvonalának kilencedik fordulójából, így csak öt mérkőzést rendeztek meg szombaton. A listavezető Sándorfalva újabb győzelmet aratott, miután a több játékosát nélkülöző Makó ellen végig irányítani tudta a játékot. Döntetlent hozott a forduló másik rangadója, a Tiszasziget–Dorozsma meccs.

A pirosmezes Bordány Szegeden is győzött, és már második helyen áll a vármegyei futball élvonalában. Fotó: Gémes Sándor

Kihasználta riválisa halasztását a Bordány, amely ha nehezen is, de győzni tudott a SZEOL SC-FK Szeged vendégeként. A bordányiak egy tizenegyest is elhibáztak mg az első félidőben, a szünet után azonban két cserejátékosuk góljának köszönhetően végül megszerezték a három pontot. Szezonbeli első sikerét aratta a Deszk, amely a Szentesi Kinizsit győzte le: egy kontra után a hazaiak szereztek vezetést, majd egy bombagóllal egyenlítettek a Kurca-partiak, viszont a végjátékhoz közeledve egy kavarodás után ismét a Deszk került előnybe, majd egy kontrából lezárta a meccset. A múlt heti sikerét követően ismét nyert a Hódmezővásárhelyi TUS, amely egy hatpontos meccset nyert meg a Mórahalom vendégeként.

Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Hódmezővásárhelyi TUS 1–3 (1–1)

Mórahalom, 100 néző. Vezette: Bartucz Tamás – jól (Halász, Török).

Mórahalom: Stankovics – Rajsli, Nyíri, Szalai (Oláh Má., 77.), Szűcs (Gallyas, a szünetben), Császár, Oláh Mi., Jójárt, Erhardt, Tischner (Vörös, 75.), Monostori. Edző: Paksi Péter.

Hódmezővásárhelyi TUS: Kovács A. – Vass, Tóth J., Tatár (Barna, 60.), Buzás, Becsek (Török, 91.), Rau (Tószegi, 76.), Telek (Tóth M., 93.), Nagy A., Pacskó, Kis D. (Horváth Á., 72.). Edző: Horváth Zoltán.

Gólszerzők: Erhardt (25., 11-esből), ill. Kis D. (22.), Becsek (78., 83.).

Jók: Stankovics, Rajsli, Erhardt, ill. Tóth J., Nagy A., Becsek.

Paksi Péter: – Gratulálok a vendégeknek, megérdemelten nyertek!

Horváth Zoltán: – Az első tíz percben kerestük a játék ritmusát, ezt követően pedig fokozatosan átvettük az irányítást. Beszorítottuk a hazaiakat, volt több veszélyes pontrúgásunk, de komoly helyzetet mi sem tudtunk kialakítani. Szerencsére egy átlövésből meg tudtuk szerezni a vezetést. Néhány perccel később jogos 11-eshez jutott a Mórahalom egy kézre pattanó labda után. Az egyenlítést követően is az ellenfél térfélen pattogott a labda, de gól már nem született.A második játékrész elején voltak gondjaink, de stabilak maradtunk és veszélyesek voltak az ellentámadásaink, melyekből végül két szép gólt értünk el, így véleményem szerint megérdemelt győzelmet arattunk.