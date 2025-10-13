október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

A megnyert rangadóval élre álltak az algyőiek, megszakadt a földeáki sorozat

Címkék#labdarúgás#Földeák#mindszent

Két osztályban is kikapott az éllovas. Az Algyő II. nyerte meg a vármegyei futball II. osztályának rangadóját a Mindszent ellen, míg a harmadik ligában a Földeák először maradt pont nélkül ebben az idényben.

Vajgely Pál

Bár a Mindszent szerezte meg a vezetést a vármegyei futball II. osztályának rangadóján, az Algyő II. a második félidő elején fordított, sikerével pedig meg is előzte riválisát a tabella élén. Zsinórban a negyedik döntetlenjét játszott a Csengele, ezúttal a Domaszék vendégeként, az Ásotthalom pedig a meccs végére megszórta a Tiszasziget II.-t, az Öttömös nyolcat lőtt a sereghajtó Tömörkénynek.

A Kiskundorozsma II. megőrizte a hibátlan mérlegét a vármegyei futballban, miután legyőzte a Dóc-Sándorfalvát.
A Kiskundorozsma II. megőrizte a hibátlan mérlegét a vármegyei futballban, miután legyőzte a Dóc-Sándorfalvát. Fotó: Tóth Zsolt

Véget ért a Földeák győzelmi szériája a vármegyei III. osztályban, a listavezető egy három gólt és ugyanennyi piroslapot hozó találkozón maradt alul Sándorfalván. Botlott a Székkutas is, amely a ráadásban lőtt góllal tartott otthon egy pontot az Apátfalva ellen, a Forráskút Makón játszott döntetlent, az Üllés pedig kétgólos hátrányból nyert Mórahalmon. 

A vármegyei futball hétvégi eredményei:

Vármegyei II. osztály

Balástya–Csanytelek 5–1 (3–0)
Gólszerzők: Tóth D. (8.), Malatinszki Á. (37., 59.), Szűcs T. (41.), Martinkovics (46.), ill. Sztojka (81.).
Kiállítva: Somodi (20., Csanytelek).

Öttömös–Tömörkény 8–0 (4–0)
Gólszerzők: Ivkovic (8.), Vujkovic (12., 78.), Lukac (21., 65., 73.), Kopunovic (25.), Franciskovic (81., 11-esből).

Domaszék–Csengele 2–2 (1–0)
Gólszerzők: Kisa (9., 57., a másodikat 11-esből), ill. Pigniczki (74.), Török R. (84., öngól).

Mártély–UTC 4–0 (1–0)
Gólszerzők: Nagy Gy. (36., 61.), Papp E. (76., 80.).

Ásotthalom–Tiszasziget II. 7–1 (1–0)
Gólszerzők: Papdi G. (5., 46., 56.), Dobák T. (48., 85., 87., a harmadikat 11-esből), Savanya (89.), ill. Balla (81.).

St. Mihály–Röszke 0–4 (0–0)
Gólszerzők: Szabó A. (48.), Szekeres (54.), Szalma (58.), Csobán (59., öngól).

Algyő II.–Mindszent 3–1 (1–1)
Gólszerzők: Kovács M. (41., 11-esből), Daróczi L. (49.), Pataki (52.), ill. Bartyik N. (13.).

Vármegyei III. osztály

Makó FC-Duocor-Givaudan–Forráskút 0–0

Székkutas–Apátfalva 2–2 (0–0)
Gólszerzők: Czirok (53.), Gyöngyösi (93.), ill. Kis B. (47.), Veréb (66.).

Pusztamérges–Kiszombor 2–2 (1–2)
Gólszerzők: Masa (6.), Kozla (85.), ill. Kórász (32., 45., az elsőt 11-esből).

Sándorfalva II.–Földeák 2–1 (1–1)
Gólszerzők: Dancsok (13.), Osvald (68.), ill. Farkas D. (30.).
Kiállítva: Pécsi (79., Sándorfalva II.), ill. Molnár J. (90.,), Farkas D. (94., mindkettő a Földeákból).

Mórahalom II.–Üllés 2–3 (2–1)
Gólszerzők: Szabó D. (6.), Gercsó D. (33.), ill. Csamangó (43., 55.), Gyuris (85.)

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport

Zákányszék–Csanytelek II. 3–0 (2–0)
Gólszerzők: Farkas Á. (5.), Tranger (30., 70.).
Kiállítva: Hriazik (60.), Biliczki (61., mindketten a Csanytelekből).

Kiskundorozsma II.–Dóc-Sándorfalva 2–1 (1–1)
Gólszerzők: Benkocs (25.), Oroszi (55.), ill. Miklós (34.).

Ruzsa–Ópusztaszer 3–1 (2–1)
Gólszerzők: Kügler (4., 9.), Varró (68.), ill. Kovács M. (31.).

Balástya II.–Tömörkény II. 8–0 (4–0)
Gólszerzők: Muró (16.), Tóth A. (18., 33.), Dorogi (32., 80.), Kovács Á. (48.), Gaál (59.), Mészáros Sz. (71.).

Tisza-Maros csoport

SZVSE-Gyálarét–­Szatymaz-Sándorfalva 6–1 (2–0)
Gólszerzők: Kiss K. (24., 76.), Kelemen B. (44., 54.), Albert (82.), ill. Vidács (85.).

Eperjes–Kübekháza 12–2 (6–0)
Gólszerzők: Kuli (8., 11-esből), Horváth Á. (14., 52.), Taskó (16., 60.), Gombos (22., öngól), Gyenge (30.), Kabai (44.), Körösi (59.), Taskó (60.), Andula (65.), Kabai (75.), Körösi (85.), ill. Taracki (51., 70.).

Szegvár–Nagymágocs 2–0 (0–0)
Gólszerzők: Lakatos A. (62.), Erdei (90.).
Kiállítva: Lakatos O. (65.), Finta (80., mindketten a Nagymágocsból).

Csanádpalota–HFC-Erzsébet 1–0 (0–0)
Gólszerzők: Nagy R. (71., 11-esből).

A vármegyei I. osztály hétvégéjéről itt olvashat. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu