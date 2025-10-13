A megnyert rangadóval élre álltak az algyőiek, megszakadt a földeáki sorozat

Bár a Mindszent szerezte meg a vezetést a vármegyei futball II. osztályának rangadóján, az Algyő II. a második félidő elején fordított, sikerével pedig meg is előzte riválisát a tabella élén. Zsinórban a negyedik döntetlenjét játszott a Csengele, ezúttal a Domaszék vendégeként, az Ásotthalom pedig a meccs végére megszórta a Tiszasziget II.-t, az Öttömös nyolcat lőtt a sereghajtó Tömörkénynek.

A Kiskundorozsma II. megőrizte a hibátlan mérlegét a vármegyei futballban, miután legyőzte a Dóc-Sándorfalvát. Fotó: Tóth Zsolt

Véget ért a Földeák győzelmi szériája a vármegyei III. osztályban, a listavezető egy három gólt és ugyanennyi piroslapot hozó találkozón maradt alul Sándorfalván. Botlott a Székkutas is, amely a ráadásban lőtt góllal tartott otthon egy pontot az Apátfalva ellen, a Forráskút Makón játszott döntetlent, az Üllés pedig kétgólos hátrányból nyert Mórahalmon.

A vármegyei futball hétvégi eredményei:

Vármegyei II. osztály

Balástya–Csanytelek 5–1 (3–0)

Gólszerzők: Tóth D. (8.), Malatinszki Á. (37., 59.), Szűcs T. (41.), Martinkovics (46.), ill. Sztojka (81.).

Kiállítva: Somodi (20., Csanytelek).

Öttömös–Tömörkény 8–0 (4–0)

Gólszerzők: Ivkovic (8.), Vujkovic (12., 78.), Lukac (21., 65., 73.), Kopunovic (25.), Franciskovic (81., 11-esből).

Domaszék–Csengele 2–2 (1–0)

Gólszerzők: Kisa (9., 57., a másodikat 11-esből), ill. Pigniczki (74.), Török R. (84., öngól).

Mártély–UTC 4–0 (1–0)

Gólszerzők: Nagy Gy. (36., 61.), Papp E. (76., 80.).

Ásotthalom–Tiszasziget II. 7–1 (1–0)

Gólszerzők: Papdi G. (5., 46., 56.), Dobák T. (48., 85., 87., a harmadikat 11-esből), Savanya (89.), ill. Balla (81.).

St. Mihály–Röszke 0–4 (0–0)

Gólszerzők: Szabó A. (48.), Szekeres (54.), Szalma (58.), Csobán (59., öngól).

Algyő II.–Mindszent 3–1 (1–1)

Gólszerzők: Kovács M. (41., 11-esből), Daróczi L. (49.), Pataki (52.), ill. Bartyik N. (13.).

Vármegyei III. osztály

Makó FC-Duocor-Givaudan–Forráskút 0–0

Székkutas–Apátfalva 2–2 (0–0)

Gólszerzők: Czirok (53.), Gyöngyösi (93.), ill. Kis B. (47.), Veréb (66.).

Pusztamérges–Kiszombor 2–2 (1–2)

Gólszerzők: Masa (6.), Kozla (85.), ill. Kórász (32., 45., az elsőt 11-esből).

Sándorfalva II.–Földeák 2–1 (1–1)

Gólszerzők: Dancsok (13.), Osvald (68.), ill. Farkas D. (30.).

Kiállítva: Pécsi (79., Sándorfalva II.), ill. Molnár J. (90.,), Farkas D. (94., mindkettő a Földeákból).