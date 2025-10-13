1 órája
A megnyert rangadóval élre álltak az algyőiek, megszakadt a földeáki sorozat
Két osztályban is kikapott az éllovas. Az Algyő II. nyerte meg a vármegyei futball II. osztályának rangadóját a Mindszent ellen, míg a harmadik ligában a Földeák először maradt pont nélkül ebben az idényben.
Bár a Mindszent szerezte meg a vezetést a vármegyei futball II. osztályának rangadóján, az Algyő II. a második félidő elején fordított, sikerével pedig meg is előzte riválisát a tabella élén. Zsinórban a negyedik döntetlenjét játszott a Csengele, ezúttal a Domaszék vendégeként, az Ásotthalom pedig a meccs végére megszórta a Tiszasziget II.-t, az Öttömös nyolcat lőtt a sereghajtó Tömörkénynek.
Véget ért a Földeák győzelmi szériája a vármegyei III. osztályban, a listavezető egy három gólt és ugyanennyi piroslapot hozó találkozón maradt alul Sándorfalván. Botlott a Székkutas is, amely a ráadásban lőtt góllal tartott otthon egy pontot az Apátfalva ellen, a Forráskút Makón játszott döntetlent, az Üllés pedig kétgólos hátrányból nyert Mórahalmon.
A vármegyei futball hétvégi eredményei:
Vármegyei II. osztály
Balástya–Csanytelek 5–1 (3–0)
Gólszerzők: Tóth D. (8.), Malatinszki Á. (37., 59.), Szűcs T. (41.), Martinkovics (46.), ill. Sztojka (81.).
Kiállítva: Somodi (20., Csanytelek).
Öttömös–Tömörkény 8–0 (4–0)
Gólszerzők: Ivkovic (8.), Vujkovic (12., 78.), Lukac (21., 65., 73.), Kopunovic (25.), Franciskovic (81., 11-esből).
Domaszék–Csengele 2–2 (1–0)
Gólszerzők: Kisa (9., 57., a másodikat 11-esből), ill. Pigniczki (74.), Török R. (84., öngól).
Mártély–UTC 4–0 (1–0)
Gólszerzők: Nagy Gy. (36., 61.), Papp E. (76., 80.).
Ásotthalom–Tiszasziget II. 7–1 (1–0)
Gólszerzők: Papdi G. (5., 46., 56.), Dobák T. (48., 85., 87., a harmadikat 11-esből), Savanya (89.), ill. Balla (81.).
St. Mihály–Röszke 0–4 (0–0)
Gólszerzők: Szabó A. (48.), Szekeres (54.), Szalma (58.), Csobán (59., öngól).
Algyő II.–Mindszent 3–1 (1–1)
Gólszerzők: Kovács M. (41., 11-esből), Daróczi L. (49.), Pataki (52.), ill. Bartyik N. (13.).
Vármegyei III. osztály
Makó FC-Duocor-Givaudan–Forráskút 0–0
Székkutas–Apátfalva 2–2 (0–0)
Gólszerzők: Czirok (53.), Gyöngyösi (93.), ill. Kis B. (47.), Veréb (66.).
Pusztamérges–Kiszombor 2–2 (1–2)
Gólszerzők: Masa (6.), Kozla (85.), ill. Kórász (32., 45., az elsőt 11-esből).
Sándorfalva II.–Földeák 2–1 (1–1)
Gólszerzők: Dancsok (13.), Osvald (68.), ill. Farkas D. (30.).
Kiállítva: Pécsi (79., Sándorfalva II.), ill. Molnár J. (90.,), Farkas D. (94., mindkettő a Földeákból).
Mórahalom II.–Üllés 2–3 (2–1)
Gólszerzők: Szabó D. (6.), Gercsó D. (33.), ill. Csamangó (43., 55.), Gyuris (85.)
Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport
Zákányszék–Csanytelek II. 3–0 (2–0)
Gólszerzők: Farkas Á. (5.), Tranger (30., 70.).
Kiállítva: Hriazik (60.), Biliczki (61., mindketten a Csanytelekből).
Kiskundorozsma II.–Dóc-Sándorfalva 2–1 (1–1)
Gólszerzők: Benkocs (25.), Oroszi (55.), ill. Miklós (34.).
Ruzsa–Ópusztaszer 3–1 (2–1)
Gólszerzők: Kügler (4., 9.), Varró (68.), ill. Kovács M. (31.).
Balástya II.–Tömörkény II. 8–0 (4–0)
Gólszerzők: Muró (16.), Tóth A. (18., 33.), Dorogi (32., 80.), Kovács Á. (48.), Gaál (59.), Mészáros Sz. (71.).
Tisza-Maros csoport
SZVSE-Gyálarét–Szatymaz-Sándorfalva 6–1 (2–0)
Gólszerzők: Kiss K. (24., 76.), Kelemen B. (44., 54.), Albert (82.), ill. Vidács (85.).
Eperjes–Kübekháza 12–2 (6–0)
Gólszerzők: Kuli (8., 11-esből), Horváth Á. (14., 52.), Taskó (16., 60.), Gombos (22., öngól), Gyenge (30.), Kabai (44.), Körösi (59.), Taskó (60.), Andula (65.), Kabai (75.), Körösi (85.), ill. Taracki (51., 70.).
Szegvár–Nagymágocs 2–0 (0–0)
Gólszerzők: Lakatos A. (62.), Erdei (90.).
Kiállítva: Lakatos O. (65.), Finta (80., mindketten a Nagymágocsból).
Csanádpalota–HFC-Erzsébet 1–0 (0–0)
Gólszerzők: Nagy R. (71., 11-esből).
