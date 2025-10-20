október 20., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Félbeszakadt a meccs, miután a hazai csapat harminchét perc alatt rúgott hét gólt

Címkék#Sándorfalva#vármegyei futball#Forráskút#Székkutas

Őrzi első helyét a vármegyei II. osztályban az Algyő II., míg a vármegyei II. osztályban már csak azért áll élen a Földeák, mert több kettővel több mérkőzést játszott, mint üldözői, a Székkutas és a Forráskút. Mutatjuk a vármegyei futball hétvégi eredményeit.

Becsei Dávid
Félbeszakadt a meccs, miután a hazai csapat harminchét perc alatt rúgott hét gólt

A kék mezes forráskútiak hét gólt rúgtak a Hódmezővásárhelyi TUS II. ellen harminchét perc alatt, végül félbeszakadt a mérkőzés.

Fotó: Tóth Zsolt

A vármegyei IV. osztály Homokhát csoportjában először vesztett pontokat a Kiskundorozsma II., de 2–2-es Pázsit elleni döntetlenével továbbra is vezeti a tabellát. A kép alatt mutatjuk a vármegyei futball összes hétvégi eredményét és gólszerzőjét.

A vármegyei futball hétvégi eredményei.
A fekete mezes vásárhelyieknél többen megsérültek Forráskúton, így félbeszakadt a mérkőzésük a vármegyei futball III. osztályának 9. fordulójában.
Fotó: Tóth Zsolt

A vármegyei futball hétvégi eredményei:

Eredmények, vármegyei II. osztály, 9. forduló: Csengele–Algyő II. 0–1 (0–0), gólszerző: Farkas G. (76.). Röszke–Öttömös 1–1 (1–1), gsz.: Szekeres (31.), ill. Molnár Cs. (16.). Ásotthalom–Tömörkény 5–0 (1–0), gsz.: Papdi G. (8., 58., 86. – az alsőt 11-esből), Lengyel (71.), Horváth T. (78.). UTC–Domaszék 4–1 (1–0), gsz.: Sós (37.), Kormos B. (55., 81.), Orosz (90.), ill. Bóka (52.). Mindszent–St. Mihály 3–0 (1–0), gsz.: Bartyik R. (34.), Bartyik N. (57.), Urbán (86.). Csanytelek–Mártély 0–7 (0–2), gsz.: Papp Z. (9., 75., 85.), Papp E. 41., 67., 80.), Nagy Gy. (88.). Tiszasziget–Balástya 2–1 (0–0), gsz.: Szabó M. D. (53., 58.), ill. Tóth G. (60.).

Vármegyei III. osztály, 9. forduló: Zsombó–Sándorfalva II. 3–3 (2–3), gsz.: Mihálffy Zs. (4.), Leidecker (26.), Péter S. (90. – 11-esből), ill. Gulyás B. (24., 41.), Samu R. (32.). Kistelek–Pusztamérges 4–2 (0–1), gsz.: Csikós (49.), Gyuris M. (57.), Mészáros B. (85., 89.), ill. Peták (2.), Damjanov (89.). Kiállítva: Ferenczi (72. – a Pusztamérgesből). Földeák–Székutas 0–1 (0–0), gsz.: Szabó I. (62.). Kiállítva: Zoppé (93. – a Földeákból). Üllés–Makó II. 2–2 (2–0), gsz.: Lajkó (6.), Gyuris N. (23.), ill. Bíró (54.), Veréb (76.). A Forráskút–Hódmezővásárhelyi TUS 7–0-nál félbeszakadt. Szabadnapos: az Apátfalva. A Kiszombor–Mórahalom II. mérkőzés később rendezik meg.

Vármegyei IV. osztály, Homokhát csoport, 7. forduló: Zákányszék–Dóc-Sándorfalva 2–2 (2–2), gsz: Tranger (9., 23.), ill. Pécsi (11.), Koncz R. (20.). Ópusztaszer–Balástya II. 1–8 (1–2), gsz.: Domokos J. (9.), ill. Dorogi (12., 35.), Szél (56.), Tóth A. (59., 64.), Gaál (68., 85., 89.). Kiskundorozsma II.–Pázsit SE 2–2 (1–2), gsz.: Benkocs (37.), Oroszi (56.), ill. Bönde (22.), Lakatos (25.). Csanytelek II.–Ruzsa 3–1 (1–0), gsz.: Potor (45., 59.), Czombos (73. – 11-esből), ill. Sziráczki (75.). Szabadnapos: a Tömörkény II.

Tisza-Maros csoport: Szatymaz-Sándorfalva–Csanádpalota 5–3 (3–1), gsz.: Bakó (9., 37., 42., 57.), Simai (70.), ill. Nagy R. (44.), Hatházi (64., 72.). Nagymágocs–Eperje 2–0 (1–0), gsz.: Czibulya (39., 90.). HFC-Erzsébet–Szegvár 0–10 (0–7), gsz.: Puhala (6., 8., 23., 62.), Bagi II. E. (13.), Boták (26.), Nagy R. (35. – 11-esből), Erdei (68.), Szatmári (90.). Az SZVSE-Gyálarét–Kübekháza mérkőzést később rendezik meg.

A vármegyei I. osztály 10. fordulójának szombati mérkőzéseiről ide kattintva olvashat, míg a vasárnapi találkozókról itt írtunk.

